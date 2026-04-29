Razlika u godinama ne može im ništa: Blanka Mateša posvetila suprugu dirljivu poruku

Sveučilišna profesorica Blanka Mateša (45) na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju sa suprugom Zlatkom Matešom (76), predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora. Uz zajednički selfie, objavila je i dirljivu poruku o važnosti obitelji, koja je izazvala pozitivne reakcije njezinih pratitelja.

Na fotografiji nasmijani supružnici poziraju na otvorenom, a Blanka je uz nju napisala kratku poruku: "Obitelj je centar svijeta, bedem u kojem imaš mir i ljubav."

Blanka, odjevena u elegantnu zelenu majicu, i Zlatko, u ležernoj kožnoj jakni i sa sunčanim naočalama, izgledaju sretno i zaljubljeno, a prizor je očito snimljen tijekom zajedničkog odmora ili izlaska. Fotografija je brzo prikupila brojne lajkove i komentare pune podrške i lijepih želja. "Super ste mi oboje i jako dragi, a gospodin Mateša mi je oduvijek bio simpatičan čovjek", napisala je jedna pratiteljica. Drugi su im poručili da su "krasni ljudi" i ostavili emotikone srca.

Ljubav koja ne broji godine

Blanka Mateša, predstojnica Katedre za građansko pravo na Pravnom fakultetu u Splitu, i Zlatko Mateša, bivši hrvatski premijer, vjenčali su se u prosincu 2023. godine. Njihova veza od početka izaziva interes javnosti, ponajviše zbog razlike od 30 godina, no par svojim zajedničkim pojavljivanjima i objavama redovito pokazuje da im to ne predstavlja prepreku.

