KAKVA LJUBAV

Razlika u godinama ne može im ništa: Blanka Mateša posvetila suprugu dirljivu poruku

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Fotografija je brzo prikupila brojne lajkove i komentare pune podrške i lijepih želja

29.4.2026.
Sveučilišna profesorica Blanka Mateša (45) na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju sa suprugom Zlatkom Matešom (76), predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora. Uz zajednički selfie, objavila je i dirljivu poruku o važnosti obitelji, koja je izazvala pozitivne reakcije njezinih pratitelja.

Na fotografiji nasmijani supružnici poziraju na otvorenom, a Blanka je uz nju napisala kratku poruku: "Obitelj je centar svijeta, bedem u kojem imaš mir i ljubav." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blanka, odjevena u elegantnu zelenu majicu, i Zlatko, u ležernoj kožnoj jakni i sa sunčanim naočalama, izgledaju sretno i zaljubljeno, a prizor je očito snimljen tijekom zajedničkog odmora ili izlaska. Fotografija je brzo prikupila brojne lajkove i komentare pune podrške i lijepih želja. "Super ste mi oboje i jako dragi, a gospodin Mateša mi je oduvijek bio simpatičan čovjek", napisala je jedna pratiteljica. Drugi su im poručili da su "krasni ljudi" i ostavili emotikone srca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubav koja ne broji godine

Blanka Mateša, predstojnica Katedre za građansko pravo na Pravnom fakultetu u Splitu, i Zlatko Mateša, bivši hrvatski premijer, vjenčali su se u prosincu 2023. godine. Njihova veza od početka izaziva interes javnosti, ponajviše zbog razlike od 30 godina, no par svojim zajedničkim pojavljivanjima i objavama redovito pokazuje da im to ne predstavlja prepreku.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
