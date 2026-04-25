Šampionska atmosfera zavladala je Zagrebom! Dinamo okupio navijače, sprema se spektakl

Zagreb već trese šampionska groznica. Sve je stalo u jedan vikend. Dinamo ne samo da može osigurati naslov, nego i slavi 115. rođendan.

"Puno znači kad vidiš toliko ljudi, toliko male djece da vole ovaj klub i žive s ovim klubom. Stvarno je prelijepo i meni je čast biti tu s njima", Miha Zajc, nogometaš Dinama.

"Srce nam bude puno. Drago nam je što su došli u ovako velikom broju da proslavimo naš 115. rođendan. Nadam se da će ih u nedjelju biti što više i da to završimo već u nedjelju", Bruno Goda, nogometaš Dinama.

Jer Dinamo sutra na svom Maksimiru dočekuje Varaždin. Pobijedi li - matematički postaje novi hrvatski prvak. A u slučaju da Hajduk, u ranijem terminu, ne svlada Rijeku, momčad Marija Kovačevića postaje prvak i prije nego istrči na travnjak.

Od jutra je u pogonu rođendanski tramvaj. U akciji je i maskota Plavko i orkestar ZET-a. Organiziran je i kviz znanja te ekskluzivna večera za 115 najvjernijih navijača, uz koncert Zaprešić Boysa u slavljeničkom tramvaju.

"115 godina Dinama, 115 godina uvođenja Zagrebačkog električnog tramvaja u pogon. Ako to nije poveznica, ne znam kaj bi trebala biti poveznica", rekao je Saša Pavličić-Bekić, član Nadzornog odbora Dinama

Da se sprema nešto veliko, prepoznali su i navijači. Za sutrašnju utakmicu prodano je više od 15 tisuća ulaznica. Puno je onih koji s tribina žele svjedočiti utakmici koja može odlučiti sezonu.

"Ja navijam za Dinamo od svojih malih nogu. Znači meni je to ispunjenje sna. Evo ga, ovakvo mi je srce", rekao je navijač

"Titula je već tu - ovi svi ljudi. Nije titula samo pehar", dodao je drugi.

"Treći put sam vidio Dinamove igrače uživo i jako je lijepo biti tu", pa i treći navijač

Mario Kovačević i njegova momčad na korak su do ostvarenja prvog i najvažnijeg cilja koji je pred njih postavljen na startu priprema za ovu sezonu. S potpuno novim igračkim kadrom, deset mjeseci poslije, Kovačević je blizu povratka naslova na Maksimir.

"Normalno da su i navijači bili malo u panici. Otišle su velike zvijezde nakon dugo godina. Ali ja sam rekao - jedni su otišli, dolaze novi igrači, novi idoli našim navijačima. Vrijedno smo radili, sad smo tu blizu naslova u prvenstvu i sigurno da će me, kad osvojimo, emocije preplaviti još malo više", rekao je Kovačević.

Plavi vikend je počeo, predsjednik Zvonimir Boban sigurno je zadovoljan, ali organizirane proslave titule još neće biti. Ona se sprema nakon zadnjeg kola.

Dinamo za potvrdu naslova protiv trećeplasiranog Varaždina koji lovi Europu. U njihovu posljednjem susretu, Modri su slavili 4:0.

