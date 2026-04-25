Dva natjecanja u Engleskoj! City izborio finale dok mu je u prvenstvu Arsenal pobjegao na tablici

Daleko teže od očekivanog nogometaši Manchester Cityja su izborili ulazak u finale engleskog FA kupa nakon što su na Wembleyju, u polufinalnom ogledu, svladali drugoligaša Southampton s 2-1.

Manchester City se tako na jedan korak približio osmom osvojenom FA kupu u povijesti čime bi se na vječnoj ljestvici izjednačio s Liverpoolom, Chelseajem i Tottenhamom. Southampton će i dalje ostati na jednom trofeju kojeg je osvojio 1976. godine.

Manchester City će u finalu igrati protiv boljeg iz ogleda Chelseaja i Leedsa koji igraju u nedjelju.

Nakon vrlo lošeg prvog poluvremena u nastavku se zaigrao puno bolje, odnosno, Manchester City je počeo konkretnije napadati. Nekoliko puta je loše reagirao Marmoush u završnici akcija, odlične su šanse propuštali Gonzalez i Reijnders, a onda je u 79. minuti uslijedio šok. Na drugoj strani terena Azaz se sjajno okrenuo i milimetarski točno naciljao suparničku mrežu s vrha šesnaesterca za 1-0 Southamptona.

Primljeni pogodak ipak nije poljuljao Manchester City koji je brzopotezno došao do preokreta. Prvo je u 83., pomalo sretno, izjednačio Doku jer se lopta odbijala nakon njegovog udarca, dok je majstorski pogodak u 87. minuti zabio Nico Gonzalez topovski pogodivši s 25 metara za preokret, pobjedu i odlazak u finale Manchester Cityja koji je ove sezone već osvojio engleski Liga kup.

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić je bio u udarnoj momčadi Manchester Cityja te je zamijenjen u 58. minuti. Joško Gvardiola do kraja sezone neće biti u sastavu iz Manchestera zbog ozljede.

Premiership se isto igrao

Uspjeli su nogometaši Arsenala na svom Emirates stadionu pobijediti Newcastle s 1-0 u dvoboju 34. kola engleske Premier lige čime su se vratili na vrh ljestvice.

Ponovno vodeći Arsenal ima tri boda više od Manchester Cityja, ali i jednu utakmicu više.

Subotnji je dvoboj odlučen već u devetoj minuti kada je postignut jedini pogodak. Arsenal je tada kombinirao nakon kornera, a sjajno je s vrha šesnaesterca potegnuo Eze te je pogodio suprotni kut za 1-0.

U ostatku ogleda Arsenal je igrao kao i posljednjih tjedana. Mučio se, tražio drugi pogodak, ali se i branio te je do kraja ipak zadržao taj jedan gol prednosti.

