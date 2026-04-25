FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Slatke brige

Napadači u formi, Dalić stvarno može birati: Ivanović junak Benfice
×
Foto: Maciej Rogowski/Alamy/Profimedia

Benfica je napravila novi korak bliže vodećem Portu

25.4.2026.
21:30
Hina
VOYO logo
VOYO logo

U dvoboju 31. kola portugalske Primeira lige nogometaši Benfice su rutinski obavili domaći posao te su svladali Moreirense s 4-1.

Već u drugoj minuti Benfica je povela pogotkom Barreira, ali se Moreirense vratilo u igru nakon što je u 26. minuti Travassos bio strijelac za 1-1. Novo vodstvo Benfice uslijedilo je samo tri minute kasnije, a strijelac za 2-1 je bio Rios.

Mreže su potom mirovale sve do 89. minute kada je hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović zabio za 3-1. Nije na tome hrvatski napadač stao već je suparničku mrežu zatresao i u 92. minuti za konačnih 4-1. Ivanović je u igru ušao u 75. minuti.

Benfica je napravila novi korak bliže vodećem Portu. Na vrhu ljestvice je Porto koji ima 79 bodova, dok Benfica ima utakmicu više i 75 bodova. Treći je Sporting sa 71 bodom i dvije utakmice manje u odnosu na Benficu.

Ivanović je s ova dva gola došao do brojke od šest prvenstvenih pogodaka ove sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Šampionska atmosfera zavladala je Zagrebom! Dinamo okupio navijače, sprema se spektakl

Franjo Ivanović, Benfica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike