Ella (17) iz tramvaja smrti se probudila: Pogledajte emotivne poruke ispred bolnice

Sedamnaestogodišnja djevojka Ella teško ozlijeđena u strašnoj tramvajskoj nesreći prošloga tjedna u Sarajevu, probudila se, potvrdio je ravnatelj Opće bolnice Prim. dr. Abdulah Nakaš".

Dodao je da je pod stalnim nadzorom liječnika te da je njezino stanje i dalje teško. "Nastavlja se intenzivni reanimacijski tretman za Odjelu za anesteziju i reanimaciju uz započetu ranu rehabilitaciju u skladu s trenutačnim stanjem"; poručio je ravnatelj bolnice Ismet Gavrankapetanović za Oslobođenje.ba.

Ozlijeđenoj tinejdžerici je nakon iskakanja tramvaja amputirana noga. Život joj je bio u opasnosti te su je liječnici stavili u induciranu komu iz koje su se prije dva dana postepeno krenuli buditi.

Na zgradi bolnice postavljene su poruke podrške teško ozlijeđenoj djevojci.

"Ella, volimo te. KRG Željezničar", stoji na velikom plakatu posvećenom učenici Katoličkog školskog centra u Sarajevu koja je bila na stanici kada je iskliznuo tramvaj s tračnica.

"Ella, nisi sama. Uz tebe smo", napisano je na drugom, na kojem je nacrtano i srce.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pokopana žrtva 'tramvaja smrti'

"Bori se lavice", stoji na još jednom velikom transparentu.

Osim nje, još su tri osobe ozlijeđene u nesreći koja je odnijela i jednu mladu žrtvu, 23-godišnjeg Erdoana Morankića koji je pokopan u nedjelju u rodnom Brčkom.

Morankića, talentiranog umjetnika i studenta druge godine Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, na mjesnom su groblju posljednji put ispratile stotine građana, ali i Morankićevih kolega koji su stigli iz Sarajeva.

Inače, u Sarajevu je u subotu održan dan žalosti kojeg je proglasila županijska vlada.

Tužiteljstvo smatra da je za nesreću odgovoran ljudski faktor odnosno vozač tramvaja Adnan Kasapović (48) pa su stoga zatražili od suda da mu odredi jednomjesečni pritvor. Sud je to odbio i u nedjelju ga pustio da se brani sa slobode.

Kasapovićev odvjetnik tvrdi kako je on nedužan kao i da je svim silama pokušavao spriječiti nesreću no problem je bio u neispravnom starom tramvaju kojemu su otkazale kočnice.

