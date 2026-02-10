Šokantno u Dubrovniku! Policajac krao drogu iz policijskog sefa

Policijska uprava dubrovačko-neretvanske dovršila je kriminalističko istraživanje nad policajcem navedene uprave, raspoređenim na rukovodeće radno mjesto.

Rješenjem načelnika PU dubrovačko-neretvanske, policajac je privremeno udaljen iz službe zbog sumnje u počinjenje teže povrede službene dužnosti, odnosno zbog nedoličnog ponašanja u službi ili izvan službe koje teško šteti ugledu policije te je protiv njega podnesen zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka.

Sumnja se da je počinio kazneno djelo teške krađe i kazneno djelo teške krađe u pokušaju. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni početkom veljače ključem, kojeg je neovlašteno posjedovao, pokušao otuđiti predmete iz metalnog sefa koji se nalazi unutar zgrade policije.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je u prethodnom razdoblju u najmanje dva navrata iz navedenog sefa otuđio manju količinu marihuane.

Protiv osumnjičenog je nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku podnesena kaznena prijava zbog počinjenih kaznenih djela, a prekršajno je sankcioniran na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

