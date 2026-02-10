FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U VLASTITOJ POSTAJI /

Šokantno u Dubrovniku! Policajac krao drogu iz policijskog sefa

Šokantno u Dubrovniku! Policajac krao drogu iz policijskog sefa
×
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Sumnja se da je počinio kazneno djelo teške krađe i kazneno djelo teške krađe u pokušaju

10.2.2026.
15:31
Andrea Vlašić
Zeljko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policijska uprava dubrovačko-neretvanske dovršila je kriminalističko istraživanje nad policajcem navedene uprave, raspoređenim na rukovodeće radno mjesto.

Rješenjem načelnika PU dubrovačko-neretvanske, policajac je privremeno udaljen iz službe zbog sumnje u počinjenje teže povrede službene dužnosti, odnosno zbog nedoličnog ponašanja u službi ili izvan službe koje teško šteti ugledu policije te je protiv njega podnesen zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka. 

Sumnja se da je počinio kazneno djelo teške krađe i kazneno djelo teške krađe u pokušaju. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni početkom veljače ključem, kojeg je neovlašteno posjedovao, pokušao otuđiti predmete iz metalnog sefa koji se nalazi unutar zgrade policije.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je u prethodnom razdoblju u najmanje dva navrata iz navedenog sefa otuđio manju količinu marihuane.

Protiv osumnjičenog je nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku podnesena kaznena prijava zbog počinjenih kaznenih djela, a prekršajno je sankcioniran na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

POGLEDAJTE VIDEO: Makarska policija zaplienila veliku količinu oružja od 43-godišnjaka

Pu Dubrovačko-neretvanskaKrađaPolicijski Službenik
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx