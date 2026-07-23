Mijenja se izgled novčanica eura: Pogledajte kako bi mogle izgledati

Europska središnja banka (ECB) predstavila je deset završnih prijedloga za novi izgled euro novčanica, a njezin redizajn podsjetimo, za RTL Detektor najavila je i Hrvatska narodna banka (HNB). Više čitajte OVDJE.

Među motivima koji bi se mogli naći na budućim novčanicama nalaze se neke od najvažnijih osoba europske povijesti, poput Leonarda da Vincija, Marie Callas, Ludwiga van Beethovena i Marie Curie, ali i ptice koje simboliziraju europsku prirodnu baštinu, piše Euronews.

Više od 1.200 prijedloga pristiglih na natječaj razmotreno je prije nego što su odabrane dvije završne teme koje predstavljaju europski identitet – europska kultura i rijeke i ptice Europe.

Građani odlučuju o novom izgledu eura

Predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde predstavila je deset finalnih dizajna te pozvala građane država europodručja da sudjeluju u javnom savjetovanju i odaberu izgled budućih novčanica.

Za svaku od dvije teme izrađeno je po pet prijedloga dizajna, od suvremenih i minimalističkih do klasičnijih prikaza. Građani svoje mišljenje mogu izraziti putem ankete objavljene na internetskoj stranici ECB-a, a njihovi će glasovi biti jedan od ključnih elemenata pri donošenju konačne odluke. Glasati možete OVDJE

U slučaju da prevlada tema europske kulture, nove bi novčanice krasile poznate osobe koje su obilježile europsku umjetnost, znanost, književnost i glazbu.

Foto: Hannelore Foerster/imago stock&people/Profimedia

Raspored motiva bio bi sljedeći:

5 eura – operna diva Maria Callas

10 eura – skladatelj Ludwig van Beethoven

20 eura – znanstvenica i nobelovka Marie Curie

50 eura – književnik Miguel de Cervantes , autor romana Don Quijote

, autor romana Don Quijote 100 eura – renesansni genij Leonardo da Vinci

200 eura – dobitnica Nobelove nagrade za mir Bertha von Suttner

Foto: Hannelore Foerster/imago stock&people/Profimedia

Druga opcija: Europske ptice i priroda

Alternativni prijedlog posvećen je prirodi Europe. Svaka novčanica prikazuje drugu vrstu europske ptice u riječnom krajoliku, dok se na poleđini nalaze institucije Europske unije.

Predloženi motivi uključuju:

puzavca stijena uz Europski parlament

vodomara uz Europsku komisiju

pčelaricu uz Europsku središnju banku

bijelu rodu uz Sud Europske unije

sabljarku uz Europsko vijeće i Vijeće Europske unije

sjevernog blunu uz Europski revizorski sud

Tema želi istaknuti bogatu europsku bioraznolikost i važnost očuvanja prirode.

Foto: Hannelore Foerster/imago stock&people/Profimedia

Kada stižu nove novčanice?

Javno glasovanje samo je jedna od faza procesa odabira novog dizajna euro novčanica. Nakon završetka savjetovanja ECB će odabrati pobjednički prijedlog i započeti tehničku pripremu za izradu novih novčanica.

Prema sadašnjem planu, nove euro novčanice trebale bi ući u optjecaj od kraja 2026. godine.

Cilj redizajna nije samo osvježiti izgled zajedničke europske valute, nego i naglasiti zajedničke europske vrijednosti – bogatu kulturnu baštinu i prirodno nasljeđe koje povezuje države članice Europske unije.