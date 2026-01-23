Otkriveno 13 pedofila na području 10 policijskih uprava: 'Posebno zabrinjava jedna stvar'

U akciji "Nubes" policija je na području 10 policijskih uprava identificirala 13 osumnjičenih za 34 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju na internetu, priopćilo je u petak Ravnateljstvo policije.

U policiji navode da su kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju počinjena pribavljanjem, pristupanjem, dijeljenjem i proizvodnjom materijala seksualnog zlostavljanja djece putem interneta, za što je propisana kazna zatvora od jedne do deset godina.

Analizom elektroničkih uređaja koje su koristili osumnjičeni utvrđeno je da su, osim javno dostupnih komunikacijskih platformi, koristili i aplikacije koje koriste end-to-end enkripciju (E2EE). U takvim su aplikacijama prijavljeni počinitelji bili članovi više grupa u kojima su korisnici iz različitih zemalja učitavali i razmjenjivali materijale seksualnog zlostavljanja djece.

Prije kažnjavani?

Policija ističe da je posebno zabrinjavajuće što je tijekom akcije utvrđeno da je šest osumnjičenika ponovno počinilo istovrsna kaznena djela na štetu djece, s time da se jedan počinitelj već nalazio u istražnom zatvoru zbog ranijih nedjela.

Akcija Nubes provedena je od listopada 2025. do siječnja ove godine u suradnji sa zagrebačkom, zadarskom, vukovarsko-srijemskom, šibensko-kninskom, splitsko-dalmatinskom, primorsko-goranskom, istarskom, koprivničko-križevačkom, osječko-baranjskom i dubrovačko-neretvanskom Policijskom upravom.

Dio je kontinuirane i uspješne međunarodne suradnje hrvatske policije s Europolom, drugim državama i pružateljima internetskih usluga. Policija ističe kako trenutno nema pokazatelja koji bi upućivali na međusobnu povezanost hrvatskih osumnjičenika, no konačni zaključci bit će poznati po dovršetku kriminalističkih istraživanja.

Ravnateljstvo policije podsjeća na važnost prijavljivanja svih oblika nasilja nad djecom i to izravno najbližoj policijskoj postaji ili putem aplikacije Red Button. Također skreću pozornost na Europolovovu platformu Help4U, dostupnu i na hrvatskom jeziku, namijenjenu pružanju podrške djeci i mladima izloženima online rizicima, kao i odraslima koji sumnjaju na zlostavljanje ili žele potražiti savjet stručnjaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija brutalno izbacila studente s fakulteta u Novom Sadu! 'Udarali su nas šakama'