Užas u Splitu: Nazvali je i rekli da će odrezati nogu njezinoj kćeri - tražili su je jednu stvar

Splitska 88-godišnja umirovljenica umalo je postala žrtvom morbidne prijevare u kojoj ju je netko nazvao telefonom i izrekao okrutnu laž - da joj je kći stradala u prometnoj nesreći,d a će joj amputirati nogu ili - ako ima novac da će joj ugraditi najmoderniju šipku i spasiti nogu.

Ovu priču ispričala je starica novinarima Slobodne Dalmacije, rekla je da ju je nazvao muškarac, hladno priopćio kako joj je kći kao žrtva teške prometne nesreće zaprimljena u bolnicu na njegov odjel.

Uvjetovao je da baka plati nekoliko desetaka tisuća eura kako bi se njezinoj kćeri ugradila šipka i spriječila amputacija noge.

"Krenuo je u glavu odmah, kazao kako mi je ćer doživjela tešku prometnu, da ima strašan lom noge na tri mjesta i da moran dati pristanak za amputaciju. I to odmah jer je stanje kritično. Ili u drugom slučaju spasit joj nogu tako što ću im platiti te neke šipke, vijke. Sve je on to meni medicinski nešto ispričao kao pravi liječnik. Tražio je nekoliko desetaka tisuća eura za ugradnju tih stvari kako joj ne bi rizali nogu. Stalno mi je spominja ime moje ćere, da, njeno točno ime, znao je točno kako se zove", ispričala je 88-godišnjakinja.

Žena je zazivala 'mama'

Kaže da je u pozadini razgovora čula buku, ljude u priči, ali i ženu koja plače, zapomaže i viče: "Mama, mama, pomozi..."

Odgovorila je muškarcu da nema novca, ali je on odgovorio da ga ima i da kći navodi da će uplatiti novac. Iako je bila potresena, pribrala se i prisjetila da se desetak minuta ranije čula s drugom kćerkom koja joj je spomenula da se upravo čula s navodno ozlijeđenom sestrom, da je doma.

Uskoro je prekinula razgovor i poklopila, potom je nazvala sina da provjeri gdje je sestra.Javila se i majci je potvrdila da je u redu.

"Kako su znali da je mama bila taj tren sama, jesu li nadzirali stan, jesu li pratili nas... Mogli su tako neku baku, didu toliko uznemiriti da ih dovedu do srčanog moždanog, smrti. I onda njihova dica nikada ne bi shvatila da je možda tome kumovao taj bolesni telefonski poziv. Zato smo odlučili ispričati priču. Ljudi pazite na svoje starce, čuvajte ih", rekla je kći za koju je nepoznati muškarac tvrdio da je stradala u prometnoj.

