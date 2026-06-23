Prži i dalje, u tri regije upaljen narančasti alarm! Evo gdje su mogući pljuskovi s grmljavinom

Pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno vrijeme s najvišim temperaturama od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva prognoziraju za utorak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru te na krajnjem istoku.

Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prijepodne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Što se tiče upozorenja, u tri je regije upaljen narančasti alarm što znači da je vrijeme opasno. Riječ je o riječkoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji.

Foto: Screenshot DHMZ

IDUĆIH DANA

Idućih dana na kopnu će biti sve stabilnije i sunčanije. Samo će za nijansu sparina popustiti, pa će se noću možda malo lakše spavati, ali dnevna temperatura od četvrtka uz obilje sunca raste, osobito za vikend, kada će se ići i do neugodnih 37 Celzija, kaže meteorolog RTL-a Dorian Ribarić.

Sunčano, redaju se vrlo vrući dani nakon vrlo toplih noći. Ujutro slaba bura, a danju maestral koji će jedva donositi kakvo takvo olakšanje s mora.