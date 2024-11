Mladu glumicu zovu 'napo baby' zbog slavne majke Courteney: 'Žalim što nisam bila stroža'

Coco Arquette (20), kći poznatih holivudskih roditelja Courteney Cox (60) i Davida Arquettea (53), nedavno je podijelila fotografiju na kojoj uživa u izlasku s prijateljima, a fanovi nisu mogli ne primijetiti koliko nalikuje svojoj majci.

Iako se mlada zvijezda već dokazala u glumi i pjevanju, nije mogla izbjeći status "nepo baby" zbog slavnih roditelja koji su uspješni glumci, piše The Sun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Coco često uspoređuju s majkom, Courteney Cox jer je nalik na nju, iako drugi ističu da više sliči ocu Davidu. Courteney je imala 40 godina kada je rodila svoju jedinicu, Coco, koju je začela umjetnom oplodnjom, sa svojim bivšim suprugom, producentom Davidom Arquetteom, koji se sada bavi profesionalnim hrvanjem. Bračni par se razveo 2013. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Coco je imala prednost u karijeri i dobivanju uloga zahvaljujući roditeljima, a pojavila se u filmovima poput "Cougar Town" i "Just Before I Go". Mlada glumica redovito na društvenim mrežama informira obožavatelje o svom životu.

Foto: Profimedia

Courteney žali što nije bila stroža majka

Glumica Courteney Cox nedavno je progovorila o roditeljstvu te je otkrila da nije bila zadovoljna vlastitim roditeljskim odlukama.

"Jedna od stvari koju sam naučila s godinama jest reći 'ne' i postaviti granice. No, kada je Coco bila dijete, ili čak prije nekoliko godina, žalim što nisam bila stroža kao roditelj", izjavila je poznata glumica.

Foto: Profimedia

Također je rekla da se kaje što nije potpuno uživala u svakom stadiju odrastanja svoje kćeri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jednostavno sam mislila, kad će ovo razdoblje završiti? Ovo je brutalno. Ali, sada kad nemam mogućnost imati više djece, ili kako ona odrasta, jednostavno pomislim: 'Bože, željela bih da je trajalo malo duže.' Ali to je jednostavno tako u životu, zar ne", rekla je Courteney.

POGLEDAJTE VIDEO: Od njega je umro Matthew Perry, a kod nas se koristi za liječenje depresije, ali i kao droga. Što je zapravo ketamin?

Tekst se nastavlja ispod oglasa