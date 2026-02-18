Ovisnica o brzoj hrani novac uložila u lijek i izgubila 28 kg: 'Život mi se potpuno promijenio'

Somers Arrowsmith (27) iz Leicestershirea u Velikoj Britaniji novac za pizzu i hamburgere zamijenila je injekcijama za mršavljenje lijeka Mounjaro i izgubila 28 kg.

Prije nekoliko godina, Arrowsmith je nosila odjeću veličine 54 i težila je 84 kg. Tjedno je trošila gotovo 60 eura na nezdravu hranu. Uglavnom je kupovala pizzu, hamburgere i ostalu brzu hranu.

To je, naravno, ubrzo donijelo zdravstvene probleme, uključujući i bolove u leđima zbog dvije hernije diska. Bilo je jasno da će, ako ne želi nastaviti sustavno uništavati svoje tijelo, morati promijeniti način života.

U početku je isprobavala razne dijete, pa čak i razmišljala o operaciji. No na kraju se odlučila za Mounjaro.

Mounjaro je uglavnom tretman za dijabetes tipa 2, liječnici ga prepisuju i za inzulinsku rezistenciju te preddijabetes pretilim osobama, ali koriste ga i pretile osobe uglavnom za mršavljenje. Injekcija košta oko 210 do otprilike 400 eura mjesečno, ovisno o dozi, ali Arrowsmith kaže da je to u osnovi isti iznos koji je prije trošila na nezdravu hranu. Dakle, moglo bi se reći da nije potrošila nikakav dodatni novac na mršavljenje.

Istovremeno, priznaje da je na početku bila skeptična.

"Mislila sam da neće uspjeti", iskreno kaže Arrowsmith, koja je recepcionarka u ordinaciji liječnika obiteljske medicine. Važno je naglasiti, da iako je odobren i u Hrvatskoj, s injekcijama poput Mounjara treba biti oprezan jer njegovo korištenje uvijek treba biti pod liječničkim nadzorom, a mogu se dogoditi i nuspojave poput probavnih problema ili psihičkih tegoba.

Prekretnica se za ovu ženu dogodila 2024. godine kada je njezina prijateljica počela uzimati Mounjaro.

"Uvjerila me da ga isprobam. Od trenutka kada je lijek stigao, moj se život potpuno promijenio", kaže. "Prvo što sam primijetila bilo je da mi je odjeća počela biti velika."

Također je nabavila prostirku za hodanje, a postupno su se doze Mounjara počele smanjivati. Sada je pred prestankom uzimanja, što je više nego razumljivo.

Arrowsmith sada teži samo 45 kg i nosi veličinu 38. "I sama sam još uvijek šokirana rezultatima, ali istovremeno sam apsolutno oduševljenja", zaključuje Britanka.

