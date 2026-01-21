Turistica (19) nađena mrtva u turističkom raju: Pored tijela zatekli čopor divljih životinja

Dva australska kampa su zatvorena te su pojačane patrole nakon što je 19-godišnja kanadska turistica pronađena mrtva okružena čoporom dinga na popularnom turističkom otoku Queenslandu u Australiji.

Dvojica muškaraca naišli su na stravičan prizor vozeći se istočnim plažama otoka K'gari u ponedjeljak ujutro. Tijelo nesretne djevojke pronađeno je svega sat i 15 minuta nakon što je napustila hostel u kojem je radila šest tjedana.

Kolegama i prijateljima to je jutro rekla da ide na plažu. Unatoč vjerovanju da su smrti kumovale divlje životinje, policija je naložila obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok.

Inspektor okružne patrole Wide Bay Burnett Paul Algie rekao je novinarima u ponedjeljak poslijepodne da je mlada žena radila u hostelu za turiste koji putuju samo s ruksakom, prenosi Guardian.

Istražuje se uzrok smrti

Hotel je kobno jutro napustila oko pet sati ujutro i rekla da ide plivati. "Dvojica muškaraca vozila su se prema jugu ugledali krdo dinga. Ispostavilo se da je pored bila ženska osoba", dodao je inspektor.

Policija je uzela izjave svjedoka i ljudi koji su znali njezinu lokaciju kako bi sastavila mozaik svega onoga što se događalo u kobnih 75 minuta otkako je izašla iz hostela. Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a iako mnogi žele znati što se dogodilo nesretnoj ženi, policija se suzdržava od iznošenja bilo kakvih zaključaka prije dovršetka istrage. "U ovoj fazi prerano je nagađati o uzroku smrti – jednostavno ne možemo potvrditi je li se ova mlada dama utopila ili je umrla zbog napada dinga"; dodao je.

Potvrđeno je da su životinje bile u doticaju s njezinim tijelom, ali još se provjerava jesu li oni krivi za smrt mlade djevojke.

Kanadski prijatelj preminule 19-godišnjakinje, koji je radio s njom u hostelu, pomogao je policiji da stupe u kontakt s njezinom obitelji. On je "traumatiziran" nakon svega, dodao je Algie.

Obitelj shrvana

Obitelj se dirljivim riječima oprostila od svoje kćeri, s kojom je uživao u prirodi. "Srca su nam slomljena zbog tragičnog gubitka naše prekrasne kćeri", napisao je u objavi otac Todd James. "Uvijek ćemo pamtiti njezin zarazni smijeh i ljubaznu dušu. Divio sam se njezinoj snazi i odlučnosti da slijedi svoje snove", dodao je.

Tinejdžerica je željela postati pilotkinja poput svog oca. "Toliko će nam nedostajati, moja draga mala djevojčica. Možda te više nema, ali kako da te ikada zaboravimo? Ovo boli... Počivaj u miru, dušo", napisao je otac.

Majka je u razgovoru za kanadske medije ispričala da je njezina kći bila na "putovanju života". Zadnji put su se čule u subotu ujutro, kada ju je 19-godišnjakinja nazvala prije nego što je otišla na plivanje.

Stanovnici otoka također su šokirani ovim događajem: "Apsolutno su užasnuti onime što se dogodilo, ovo utječe na sve nas", kazao je inspektor.

Viši predavač na Sveučilištu Central Queensland, Bradley Smith, koji dovršava drugu knjigu o dingima, rekao je da životinje pretražuju plaže K'garija u potrazi za ispranim kitovima, dupinima i kornjačama te da su posebno aktivne u zoru i sumrak.

Divlji pas

Odjel za zaštitu okoliša Queenslanda ne preporučuje kupanje na istočnim plažama K'garija, koje nisu pod nadzorom i imaju jake oceanske struje, morske pse i morske žaoke.

Nasilni susreti dinga i ljudi u porastu su posljednjih godina. Mnogi još pamte incident gdje je čopor od tri dinga izgrizao ženom koja je trčala na plaži.

Smith je dodao da sve više turista hrli na pješčani otok koji je na popisu svjetske baštine. Oko 400.000 ljudi posjeti ga svake godine, što ohrabri oko 100 do 200 dinga koji tamo žive da im priđu zbog hrane.

Profesor napominje da se mnogi posjetitelji rizično ponašaju u blizini predatora koji se često podcjenjuje s obzirom na njegovo malo i vitko tijelo te fizičku sličnost s domaćim psom.

Dingo je divlja vrsta psa koji živi u Australiji. Nekada je bio pripitomljen pas čuvar među Aboridžinima, no otad živi u divljini.

