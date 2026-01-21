Odron, izlijetanje i užas: Prvi prizori nove željezničke tragedije u Španjolskoj, poznato stanje ozlijeđenih

Strojovođa je poginuo, a najmanje 37 osoba je ozlijeđeno, od kojih pet teško, nakon što je prigradski vlak iskočio iz tračnica i izletio s tračnica u blizini Barcelone samo nekoliko dana nakon smrtonosnog sudara dva vlaka na jugu Španjolske u nedjelju.

Vlak je prolazio između mjesta Gelida i Sant Sadurni kada se uslijed snažnog kišnog nevremena odronila zemlja i na njega urušio zaštitni zid.

"Osigurali smo zonu te radimo na evakuaciji ozlijeđenih", izvijestili su vatrogasci preko društvenih mreža.

Na mjesto događaja je pristiglo 20-ak vozila hitne pomoći.

Gotovo u isto vrijeme je drugi vlak u Kataloniji naletio na odronjenu stijenu prilikom čega mu je pukla osovina. U tom vlaku nema ozlijeđenih, prve su informacije katalonskih službi.

Prema lokalnim dužnosnicima, u utorak navečer vlak Rodalies sudario se s potpornim zidom koji je pao na tračnice između Gelide i Sant Sadurníja.

Regionalni vatrogasni inspektor Katalonije Claudi Gallardo rekao je da su svi putnici evakuirani iz vlaka, prenosi BBC.

Lokalna vatrogasna služba izjavila je da je na područje poslano 35 ekipa te da je spašen jedan putnik zarobljen u vlaku.

U kasnijem ažuriranju navodi se da nitko nije ostao unutra te da njihove ekipe pretražuju područje kako bi isključile mogućnost daljnjih žrtava.

Hitne službe su izjavile da su neke od ozlijeđenih evakuirale u obližnje bolnice Moisès Broggi, Bellvitge i Vila Franca.

Osim pet teško ozlijeđenih osoba, šest ih je u lakšem, a 26 u "blagom" stanju, priopćila je hitna medicinska pomoć.

Očekuje se da će oko 400.000 putnika u srijedu ujutro biti bez željezničkih usluga, izvijestile su španjolske novine El Pais.

Španjolski premijer Pedro Sánchez oglasio se o nesreće na području Barcelone a X-u: "Sva moja ljubav i solidarnost je sa žrtvama i njihovim obiteljima"

U Kataloniji, autonomnoj pokrajini na sjeveroistoku Španjolske, od nedjelje pada snažna kiša. Operator željeznica Adif obustavio je promet nakon nesreća i uslijed nevremena koje pogađa infrastrukturu.

Nesreće s tamošnjim vlakovima dogodile su se dva dana nakon što su se u južnoj pokrajini Andaluziji sudarila dva brza vlaka prilikom čega su poginule 42 osobe.

Uzrok te nesreće se još uvijek istražuje, a španjolska vlada je poručila da je istraga usredotočena na prugu i dno vlaka čiji su vagoni izletjeli s tračnica.