Sud donio presudu majci koja je svoju trogodišnju kćer u Zagrebu bacila u Savu

Majka koja je 15. siječnja prošle godine svoju trogodišnju kćer ispustila u Savu kod Jankomirskog mosta, osuđena je na 15 godina zatvora, odlučio je Županijski sud u Zagrebu, javlja Jutarnji list.

Suđenje zbog teškog ubojstva djeteta trajalo je četiri mjeseca iza zatvorenih vrata. Zatvoreno je za javnost radi zaštite žrtve i obitelji, a tijekom sudskog procesa ispitano je oko desetak svjedoka, uglavnom članova obitelji.

Podsjetimo, nakon što je ispustila kćer u Savu, majka je odmah nazvala hitne službe i rekla što se dogodilo. "Ušla sam u rijeku s djetetom i ono se utopilo", izjavila je majka 15. siječnja. Službena osoba zamolila ju je da objasni gdje se nalazi, na što je majka rekla: "Ja sam utopila svoje dijete." Policajac ju je upitao može li pokušati spasiti dijete, na što je ona odgovorila: “Ne, utopilo se”.

Za djevojčicom je uslijedila intenzivna potraga, a njezino tijelo pronađeno je tek par mjeseci kasnije, u travnju, u Savi kod Beograda.

Majka je na dan kobnog događaja odmah odvedena na pružanje liječničke pomoći, a ubrzo je i uhićena. U Državnom odvjetništvu dva dana kasnije branila se šutnjom te joj je sudac istrage Županijskog suda odredio jednomjesečni istražni zatvor kako ne bi utjecala na svjedoke, ali i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.