Sportski direktor HSV-a: 'Skupa s cijelim gradom želimo da Vušković ostane, ali nema šanse'

Iako je tek prije manje od dva tjedna napunio 19 godina, Luka Vušković ima konstantu izvanrednih nastupa za bundesligaški klub HSV.

Upravo zato njemački mediji ističu kako je kraj njegove uspješne priče u HSV-u već na vidiku.

HSV je ostvario vrlo značajnu pobjedu svladavši na gostovanju u Wolfsburgu istoimenog domaćina 2:1, a Vušković je izborio oba kaznena udarca za gostujuću momčad te realizirao prvi od njih i prepustio svom nedavno kritiziranom suigraču da izvede drugi.

"Na papiru sam bio prvi jer Fabio Vieira nije bio na terenu. Imao sam dobar osjećaj. Bilo je malo sreće, ali gol je gol", rekao je i objasnio zašto je prepustio drugi kazneni udarac:

"Želio sam da Jean-Luc zabije. Jako smo sretni što ga imamo u momčadi. Ima puno kvalitete. To je danas pokazao."

Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia

Hrvatski reprezentativac odigrao je 13 dvoboja sa svih 90 minuta, pobijedivši u svih 13. Pogotovo u završnici, kada je Wolfsburg sve bacio naprijed, činilo se kao da Vušković magnetski privlači loptu. Iznova i iznova bio je na pravom mjestu u pravo vrijeme.

Činjenica da je ranije izborio i drugi penal za Hamburg naglašava koliko je 1,93 metra visoki stoper stvarno prisutan i aktivan u napadu kada se pojavi u protivničkom kaznenom prostoru tijekom prekida.

Može sve

Privremeni kapetan Nicolai Remberg bio je pun pohvala za nastup svog suigrača.

"On može sve. Pruža nam toliko podrške. Volio bih ga nazvati zvijezdom svjetske klase, ali još je tako mlad i ima toliko toga pred sobom. Nisam bio ni blizu te razine s 19 godina."

Sportski direktor HSV-a Claus Costa također je u nedjelju za NDR pohvalio mladog igrača.

"Ova izvedba nije bila slučajnost. Luka igra na vrlo visokoj razini, tjedan za tjednom. Njegova dosljednost je zaista impresivna. On je apsolutni adut za momčad, adut za HSV. Jednostavno smo ponosni i sretni što igra za nas."

Je li Vušković najbolje HSV-ovo pojačanje na posudbi svih vremena?

"Ne bih mogao proturiječiti toj tvrdnji."

Foto: Sebastian Räppold/Matthias Koch/imago sportfotodienst/Profimedia

Unatoč svemu, sportska bajka vjerojatno će završiti nakon samo jedne sezone.

"Da budem iskren i realan: nema apsolutno nikakve šanse da Luka igra za nas sljedeće godine. Što više nastupa pruži, to je manje vjerojatno."

Najbolji europski klubovi odavno su bacili oko na Vuškovića, koji je još uvijek pod ugovorom s Tottenham Hotspurom. Budući da su i sami Spursi duboko upleteni u borbu za opstanak u Premier ligi, htjet će što prije osigurati značajnu cijenu transfera ili vrlo dobrog braniča.

Ali, nije li tu bilo i pitanje Vuškovićevog brata Marija i sna o zajedničkoj sezoni Bundeslige u središnjoj obrani HSV-a? Mario će moći ponovno igrati krajem godine nakon što odsluži suspenziju zbog dopinga.

"Svi imamo taj mali tračak nade, cijeli Hamburg ima pravo na to, ali to je vrlo nerealno."

