FIFA potvrdila: Poznati Hrvat doživotno izbačen iz nogometa, sudjelovao je u ogromnom skandalu

Danijel Mađarić je doživotno izbačen iz nogometa, potvrdila je FIFA.

FIFA je donijela odluku o doživotnom izbacivanju iz nogometa 63 profesionalna nogometaša zbog teških kršenja etičkih i sportskih pravila.

Na listi je i Mađarić, kojega je ranije i HNS doživotno izbacio iz nogometa zbog sudjelovanja u aferi Offside, zbog čega je još ranije kažnjen sa sedam mjeseci zatvora zbog namještanja i pokušaja namještanja utakmica.

Tko je bio Danijel Mađarić?

Rođen 1974. godine, Danijel Mađarić bio je profesionalni nogometni vratar čija se karijera protezala od 1996. do 2010. godine. Najdublji trag ostavio je u svom matičnom klubu NK Varteksu, gdje je proveo veći dio karijere. Osim u Hrvatskoj, gdje je igrao i za NK Međimurje, Mađarić je imao i trogodišnje inozemno iskustvo u Poljskoj, braneći boje Zaglebie Lubina i upisavši preko 100 ligaških nastupa tijekom svoje karijere.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Afera "Offside" i strmoglavi pad

Kraj Mađarićeve karijere stigao je iznenada i neslavno. Početkom 2011. godine, dok je bio član NK Međimurja, njegovo ime postalo je jedno od središnjih u velikoj istrazi o namještanju utakmica poznatoj kao afera "Offside". Istraga, koju je pokrenula hrvatska policija nakon informacija dobivenih od njemačkih kolega, razotkrila je mrežu namještanja i pokušaja namještanja utakmica u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi tijekom sezone 2009./2010.

Mađarić je priznao krivnju te je u veljači 2011. godine, u sklopu nagodbe s USKOK-om, osuđen na sedam mjeseci zatvora. Uz zatvorsku kaznu, naloženo mu je i da vrati protupravno stečenu imovinsku korist u iznosu od 6.000 €.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić o velikom talentu: 'Nije ni u Hajduku ni u Dinamu, a igra sjajno'