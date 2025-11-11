Poginuo talentirani nogometaš (18), slučajno ga je upucao mlađi brat

Osamnaestogodišnji brazilski nogometaš Wanderson Brandao de Sousa poginuo je nakon što ga je slučajno upucao mlađi brat dok je čistio pušku.

Policija je oduzela oružje i trenutno istražuje slučaj.

Footballer dies after being killed 'while younger brother cleaned gun' https://t.co/DaP93rUkam — Sun Sport (@SunSport) November 11, 2025

Prema izvješćima lokalnih medija koje je potvrdila i policija, do nezamislive tragedije došlo je dok je Wandersonov mlađi, 16-godišnji brat, čistio pušku. U jednom trenutku nepažnje, oružje je opalilo, a metak je pogodio Wandersona ravno u vrat, usmrtivši ga na mjestu. Prizor koji su zatekli ostali članovi obitelji bio je stravičan, a hitne službe mogle su samo konstatirati smrt.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Smrt talentiranog nogometaša koji je tek počeo igrati za prvu momčad svog kluba šokirala je tamošnju zajednicu.

Veliki talent

Wanderson Brandao de Sousa bio je iznimno talentirani lijevi bek koji je branio boje lokalnog kluba Aragoiania FC. Prošao je sve mlađe uzraste u klupskoj akademiji i smatran je jednim od najvećih talenata svoje generacije. Njegova brzina, tehnika i predanost na terenu obećavali su blistavu karijeru. Nedavno je počeo dobivati priliku i u seniorskoj momčadi, čime je započeo ostvarivati svoj profesionalni san u zemlji u kojoj nogomet znači život.

Njegov nagli i tragičan odlazak ostavio je duboku prazninu u cijeloj zajednici. "Grad Aragoiania je u šoku", napisao je na društvenim mrežama lokalni stanovnik Jose Guapo. "Wanderson je bio obećavajući sportaš koji je tek počeo igrati za seniorsku momčad. Njegova smrt, uzrokovana slučajnim pucnjem mlađeg brata, tragedija je za sve nas."

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Dinamu ide loše? Boban je osigurao mir, ali nisu ugašeni svi požari