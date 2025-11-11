FREEMAIL
Ozlijeđena žena /

Kaos u srpskom nogometu: Objavljena snimka brutalne tučnjave u dvoboju niželigaša

Kaos u srpskom nogometu: Objavljena snimka brutalne tučnjave u dvoboju niželigaša
Foto:

Intvenirala policija kako bi smirila situaciju

11.11.2025.
14:13
Sportski.net
Vikend iza nas obilježili su skandali na niželigaškim terenima u Srbiji, a najburnije je bilo u Vranju, gdje su u okviru Prve lige Srbije igrali Dinamo Jug i OFK Vršac.

Utakmica je završila 1:1, ali je sve zasjenio potpuni kaos. Nakon spornog penala za Vršac, koji je dosudio sudac Nikola Katić, uslijedile su žestoke reakcije – s tribina su bačeni topovski udari, a isključeni su i treneri Dinama. Ubrzo je došlo i do sukoba igrača, zbog čega je utakmica bila prekinuta nekoliko minuta.

Po završetku susreta izbila je tučnjava kod tunela i svlačionica, a prema pisanju medija, ozlijeđeni su službeni predstavnik Vršca Dejan Potočan i fizioterapeutkinja Jelena Rankov, koji su morali potražiti liječničku pomoć. Policija je intervenirala kako bi smirila situaciju.

 

 

Dinamo Jug oglasio se dvama priopćenjima u kojima optužuje članove stručnog stožera i igrače Vršca da su se nakon utakmice vratili na teren i napali njihova službenika za sigurnost Ivana Nedeljkovića, koji je završio u bolnici s prijelomom ruke i ozljedama glave.

Klub iz Vranja također je najavio sjednicu Upravnog odbora na kojoj će odlučiti o daljnjem sudjelovanju u prvenstvu. Nakon ovakvog incidenta, disciplinska komisija FSS-a imat će pune ruke posla.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci znaju tko je odgovoran za loše rezultate: 'Malo ustrojit plaću pa da ih vidimo onda'

