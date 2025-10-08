HOROR /

Šokantno! Brutalni sukob: Navijač suparniku gasio baklju o glavu
Foto: Screenshot - Xmreža

Policija po dolasku na scenu nije više mogla vidjeti ništa osim tragova sukoba

8.10.2025.
7:56
Sportski.net
Screenshot - Xmreža
Društvenim mrežama upravo se širi brutalni sukob Grobara i Delija u Beogradu. Iako je prošlo više od dva tjedna od zadnjeg derbija Partizana i Crvene Zvezde (dok se idući igra tek u veljači), sukob Delija i Grobara dogodio se u Beogradu usred bijela dana. Kako prenose srpski mediji, sukob se dogodio pred fan shopom Partizana nedaleko od južne tribine stadiona.

Na rubu sporta čitajte na portalu Net.hr

Riječ je o planiranom napadu navijača Crvene Zvezde koji je munjevitom brzinom eskalirao u surovo nasilje. Snimke nadzornih kamera zabilježile su čitav događaj, a iste su se ubrzo počele širiti društvenim mrežama. 

Na njima se jasno može vidjeti i trenutak u kojem jedan od navijača prilazi suparniku s leža i pritišće mu užarenu baklju na lice i glavu.U cijelom tom neredu korištena je pirotehnika, te remeni. Rezultat svega su dvoje ozlijeđenih, 20-godišnji mladić i 24-godišnja djevojka koji su zatražili liječničku pomoć i koji su primljeni u Urgentni centar. Djevojka je radila u shopu. 

Policija je obaviještena o čitavom događaju, ali po dolasku na scenu nisu više mogli vidjeti ništa osim tragova sukoba.

Video ovog događaja možete pogledati OVDJE.

