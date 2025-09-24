Masovna tučnjava u centru grada, jedan gostujući navijač završio na hitnoj

U prvom kolu Europske lige, Celtic gostuje u Beogradu Crvenoj zvezdi. Očekivano, u glavni grad Srbije došao je veliki broj škotskih navijača, a noć prije utakmice bilo je i nereda.

Kako navode srpski mediji, veća grupa huligana Crvene zvezde napala je skupini Celticovih navijača koji su se nalazili u kafićima, pubovima i restoranima u Zmaj Jovinoj ulici te je došlo do masovne tučnjave. Jedan škotski navijač ozbiljnije je povrijeđen i završio je na hitnoj zbog ozljede glave.

Neslužbeno, više restorana je porazbijano u centru Beograda, a kako tvrde svjedoci, grupa navijača izazvala je kaos, a letjele su i boce.

