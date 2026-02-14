FREEMAIL
napeto uoči derbija

Kohorta zove na mobilizaciju uoči dolaska Hajduka

Kohorta zove na mobilizaciju uoči dolaska Hajduka
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Osijek u dvoboj ulazi s dna ljestvice i 17 bodova

14.2.2026.
17:34
Sportski.net
Davor Javorovic/pixsell
Uoči nedjeljnog derbija na Opus Areni (17:45), u sklopu 22. kola SuperSport HNL-a, navijačka skupina NK Osijek – Kohorta – objavila je upute za južnu tribinu povodom dolaska HNK Hajduk Split i Torcide.

Pod geslom “Svi u kop”, pozivaju navijače da na tribinu uđu barem pola sata ranije, da se prostor popunjava od sredine prema bokovima te da se poštuju sigurnosne upute i raspored ulaza. Naglašavaju i da je šal obavezan.

Osijek u dvoboj ulazi s dna ljestvice i 17 bodova, dok Hajduk drži drugo mjesto i traži pobjedu kako bi ostao u utrci s vodećim Dinamom.

POGLEDAJTE VIDEO: Kohorta: 'Imamo pravo na kritiku'

