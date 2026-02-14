FREEMAIL
22. KOLO HNL-a /

Dinamo na 'drugi imendan' svojim navijačima želi pokloniti pobjedu: Može li ga Istra opet zaustaviti?

Dinamo na 'drugi imendan' svojim navijačima želi pokloniti pobjedu: Može li ga Istra opet zaustaviti?
Foto: Marko Prpic/pixsell

Ovo će biti treći susret ove dvije momčadi. U prvom je slavio Dinamo, dok je u drugom pobjedu odnjela Istra

14.2.2026.
13:01
Sportski.net
Marko Prpic/pixsell
Dinamo od 15:00 igra utakmicu protiv Istre 1961 u sklopu 22. kola SuperSport HNL-a. 'Plavima' se protiv Puležana vraća i bivši igrač Istre Mateo Lisica, a poseban motiv, osim (privremenog) odvajanja od Hajduka na +8, jest i obljetnica povratka imena Dinamo.

NAJAVA UTAKMICE

Susret je ovo prvog i trećeg kluba na tablici, a ove dvije momčadi su se u dosadašnjem djelu prvenstva sastale dvaput. Ovo će, dakle, biti treći susret Dinama i Istre ove sezone. U prvom je Dinamo na domaćem terenu u četvrtom kolu slavio sa visokih 3-0, dok je u 13. kolu slavila Istra. Tada je u Puli nigerijski napadač, koji je naknadno napustio Istru, Salim Fago Lawal, postigao dva pogotka u 2-1 pobjedi domaćina, čime je produbio krizu u kojoj su Modri bili u tom trenutku. Sada, gotovo tri mjeseca kasnije, Dinamo opet igra utakmicu protiv Istrijana koja će poslužiti i kao priprema za četvrtak i nastavak europske avanture.

Ova će utakmica također biti posebna i za jednog igrača iz redova 'žuto-zelenih', jer se očekuje da će svoj debi na Maksimiru imati Niko Šepić. Dvadesetogodišnji Riječanin vjerojatno se nadao kako će Maksimirsku publiku upoznati u plavom dresu, pa će možda u ovoj utakmici biti motiviraniji od drugih kako bi dokazao da su u Dinamu pogriješili kada su ga pustili.

Hoće li Oriol Riera još jednom nadmudriti Marija Kovačevića, ili će lider prvenstva nastaviti sjajnu formu, saznajte od 15:00.

DinamoIstra 1961Hnl
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
