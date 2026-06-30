Udala se 'najljepša djevojčica na svijetu': Objavljene prve snimke glamuroznog vjenčanja

Francuska manekenka Thylane Blondeau (24), koju je svijet upoznao kao "najljepšu djevojčicu na svijetu", udala se za DJ-a Bena Attala (28), samo tri mjeseca nakon što su objavili zaruke. Par je jučer izgovorio sudbonosno "da" na ceremoniji održanoj u Parizu.

💍✨ Mariage de Thylane Blondeau et Benjamin Attal à la mairie du 16e arrondissement de Paris



Grand jour pour Thylane Blondeau et Benjamin Attal ! Le couple s’est dit « oui » lors d’une cérémonie organisée à la mairie du 16e arrondissement de Paris, entouré de leurs proches.… pic.twitter.com/FaNF2H0JqG — Closer France (@closerfr) June 29, 2026

Za svoj poseban dan Blondeau je odabrala elegantnu bijelu vjenčanicu pripijenog kroja s ogrtačem, koja je naglasila njezinu vitku siluetu. Smeđu kosu nosila je podignutu u urednu punđu, dok se odlučila za jednostavnu i prirodnu šminku. U rukama je držala buket bijelih kala.

Mladoženja je nosio klasično tamnoplavo odijelo u kombinaciji s bijelom košuljom, a kosu je za svečanu prigodu zalizao unatrag.

Zaručili se u Grčkoj

Blondeau je zaručena tijekom romantičnog putovanja u Grčku, gdje ju je Attal zaprosio na slikovitoj obali. Trenutke prosidbe manekenka je podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, pokazavši i zlatni zaručnički prsten ukrašen velikim dijamantom.

„Rekla sam da svom najboljem prijatelju. Zauvijek“, napisala je tada uz objavu.

Par je u vezi od 2020. godine, a njihova romansa započela je nešto više od godinu dana nakon što je manekenka prekinula vezu s Milaneom Meritteom.

Sa šest godina stekla globalnu slavu

Blondeau je u svijet mode zakoračila vrlo rano. Već sa samo četiri godine nosila je reviju modnog dizajnera Jean-Paul Gaultier, a sa šest godina stekla je globalnu prepoznatljivost kada su je mediji proglasili najljepšom djevojčicom na svijetu.

S deset godina postala je najmlađi model koji je pozirao za francusko izdanje časopisa Vogue Paris, što je izazvalo brojne rasprave u javnosti. Kritičari su tada optužili časopis za seksualiziranje djevojčice zbog editorijala u kojem je nosila zlatnu haljinu s dubokim dekolteom i cipele s visokim potpeticama.

Kasnije je nastavila uspješnu karijeru u modnoj industriji te je 2017. godine nosila revije modne kuće Dolce & Gabbana. Postala je i ambasadorica brenda L'Oréal te zaštitno lice parfema francuske dizajnerice Lolita Lempicka.

Prije šest godina pokrenula je i vlastiti modni brend pod nazivom No Smile, čime je dodatno proširila svoje poslovne aktivnosti izvan manekenskog svijeta.