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Udala se 'najljepša djevojčica na svijetu': Objavljene prve snimke glamuroznog vjenčanja

Udala se 'najljepša djevojčica na svijetu': Objavljene prve snimke glamuroznog vjenčanja
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Foto: CVS/Veeren/Bestimage/Profimedia

Za svoj poseban dan Blondeau je odabrala elegantnu bijelu vjenčanicu pripijenog kroja s ogrtačem, koja je naglasila njezinu vitku siluetu

30.6.2026.
8:34
Hot.hr
CVS/Veeren/Bestimage/Profimedia
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Francuska manekenka Thylane Blondeau (24), koju je svijet upoznao kao "najljepšu djevojčicu na svijetu", udala se za DJ-a Bena Attala (28), samo tri mjeseca nakon što su objavili zaruke. Par je jučer izgovorio sudbonosno "da" na ceremoniji održanoj u Parizu.

Za svoj poseban dan Blondeau je odabrala elegantnu bijelu vjenčanicu pripijenog kroja s ogrtačem, koja je naglasila njezinu vitku siluetu. Smeđu kosu nosila je podignutu u urednu punđu, dok se odlučila za jednostavnu i prirodnu šminku. U rukama je držala buket bijelih kala.

Mladoženja je nosio klasično tamnoplavo odijelo u kombinaciji s bijelom košuljom, a kosu je za svečanu prigodu zalizao unatrag.

Zaručili se u Grčkoj

Blondeau je zaručena tijekom romantičnog putovanja u Grčku, gdje ju je Attal zaprosio na slikovitoj obali. Trenutke prosidbe manekenka je podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, pokazavši i zlatni zaručnički prsten ukrašen velikim dijamantom.

„Rekla sam da svom najboljem prijatelju. Zauvijek“, napisala je tada uz objavu.

 

Par je u vezi od 2020. godine, a njihova romansa započela je nešto više od godinu dana nakon što je manekenka prekinula vezu s Milaneom Meritteom.

 

Sa šest godina stekla globalnu slavu

Blondeau je u svijet mode zakoračila vrlo rano. Već sa samo četiri godine nosila je reviju modnog dizajnera Jean-Paul Gaultier, a sa šest godina stekla je globalnu prepoznatljivost kada su je mediji proglasili najljepšom djevojčicom na svijetu.

S deset godina postala je najmlađi model koji je pozirao za francusko izdanje časopisa Vogue Paris, što je izazvalo brojne rasprave u javnosti. Kritičari su tada optužili časopis za seksualiziranje djevojčice zbog editorijala u kojem je nosila zlatnu haljinu s dubokim dekolteom i cipele s visokim potpeticama.

Kasnije je nastavila uspješnu karijeru u modnoj industriji te je 2017. godine nosila revije modne kuće Dolce & Gabbana. Postala je i ambasadorica brenda L'Oréal te zaštitno lice parfema francuske dizajnerice Lolita Lempicka.

Prije šest godina pokrenula je i vlastiti modni brend pod nazivom No Smile, čime je dodatno proširila svoje poslovne aktivnosti izvan manekenskog svijeta.

Thylane BlondeauVjenčanje
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