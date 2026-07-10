Veliki udarac za Belgiju prije početka četvrtfinala SP-a: Nisu vjerovali što vide

Belgija je doživjela neugodan udarac uoči četvrtfinalnog dvoboja Svjetskog prvenstva protiv Španjolske u petak navečer po hrvatskom vremenu. Kapetan i jedan od najvažnijih igrača momčadi Youri Tielemans morao je u posljednji trenutak otpasti iz početne postave nakon što se ozlijedio tijekom zagrijavanja.

Iako je njegovo ime prvotno bilo među igračima koji su trebali započeti utakmicu, izbornik je zbog ozljede morao napraviti promjenu. Umjesto Tielemansa u vezni red je upao Hans Vanaken, dok još nije poznato hoće li se belgijski veznjak uopće moći naći među kandidatima za ulazak s klupe. S obzirom na to da je ozljedu zadobio neposredno prije početka susreta, njegov nastup u nastavku utakmice djeluje malo vjerojatno.

Vanaken, 33-godišnji nogometaš Club Bruggea, tako dobiva priliku u jednoj od najvećih utakmica svoje karijere. Visoki veznjak (196 cm) iza sebe ima veliko iskustvo, a na ovom prvenstvu već je upisao jedan pogodak i dvije asistencije.

U belgijskom taboru nadaju se da će Vanaken opravdati povjerenje i uspješno zamijeniti jednog od ključnih igrača momčadi u najvažnijem trenutku turnira.