FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JAO /

Veliki udarac za Belgiju prije početka četvrtfinala SP-a: Nisu vjerovali što vide

Veliki udarac za Belgiju prije početka četvrtfinala SP-a: Nisu vjerovali što vide
×
Foto: Jan De Meuleneir/imago sportfotodienst/Profimedia

Youri Tielemans se ozlijedio na zagrijavanju uoči četvrtfinala protiv Španjolske na SP-u

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
10.7.2026.
21:32
Jan De Meuleneir/imago sportfotodienst/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Belgija je doživjela neugodan udarac uoči četvrtfinalnog dvoboja Svjetskog prvenstva protiv Španjolske u petak navečer po hrvatskom vremenu. Kapetan i jedan od najvažnijih igrača momčadi Youri Tielemans morao je u posljednji trenutak otpasti iz početne postave nakon što se ozlijedio tijekom zagrijavanja.

Iako je njegovo ime prvotno bilo među igračima koji su trebali započeti utakmicu, izbornik je zbog ozljede morao napraviti promjenu. Umjesto Tielemansa u vezni red je upao Hans Vanaken, dok još nije poznato hoće li se belgijski veznjak uopće moći naći među kandidatima za ulazak s klupe. S obzirom na to da je ozljedu zadobio neposredno prije početka susreta, njegov nastup u nastavku utakmice djeluje malo vjerojatno.

Vanaken, 33-godišnji nogometaš Club Bruggea, tako dobiva priliku u jednoj od najvećih utakmica svoje karijere. Visoki veznjak (196 cm) iza sebe ima veliko iskustvo, a na ovom prvenstvu već je upisao jedan pogodak i dvije asistencije.

U belgijskom taboru nadaju se da će Vanaken opravdati povjerenje i uspješno zamijeniti jednog od ključnih igrača momčadi u najvažnijem trenutku turnira.

Svjetsko Prvenstvo 2026.BelgijašpanjolskaDani Olmo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike