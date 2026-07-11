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FIFA prodaje travu s finala Svjetskog prvenstva! Nećete vjerovati koliko košta

FIFA prodaje travu s finala Svjetskog prvenstva! Nećete vjerovati koliko košta
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Foto: Mathew Tsang/Zuma Press/Profimedia

FIFA je svaki proizvod opisala kao jedinstveni kolekcionarski predmet

11.7.2026.
16:43
Hina
Mathew Tsang/Zuma Press/Profimedia
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Finale Svjetskog prvenstva održat će se 19. srpnja na stadionu u East Rutherfordu, a navijači već mogu nabaviti dijelove terena kao suvenire, koje FIFA prodaje putem interneta, po cijeni od nekoliko stotina eura po komadu.

Humka trave s finalne utakmice prodaje se za ovo Svjetsko prvenstvo, a više od tjedan dana prije finalne utakmice, ljubitelji nogometa mogu kupiti dijelove terena na kojem će se voditi borba za trofej u FIFA online trgovini.

FFIA nudi ove male komadiće trave za oko 390 eura po komadu. Krovna organizacija izričito naglašava da će proizvode slati tek nakon finalne utakmice, a dostava je trenutno ograničena samo na SAD, Veliku Britaniju i Europu.

Komadići trave trajno su ugrađeni u visokokvalitetni akrilni blok i dolaze s USB stickom s certifikatom autentičnosti.

FIFA je svaki proizvod opisala kao jedinstveni kolekcionarski predmet u spomen na jedan od najvećih svjetskih sportskih događaja.

Druge verzije ovog suvenira s dodatnim elementima dostupne su i na web stranici proizvođača, a najskuplja kategorija košta oko 2500 eura po komadu.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Fifa
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