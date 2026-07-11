Vrućine prijete četvrtfinalu: Utakmica Engleske i Norveške mogla bi dobiti novi termin

Četvrtfinalni dvoboj Svjetskog prvenstva između Engleske i Norveške u Miamiju mogao bi biti odgođen zbog velikih vrućina koje pogađaju Floridu.

Prema prognozama, temperatura u vrijeme utakmice trebala bi biti oko 32 stupnja, dok bi zbog visoke vlage osjećaj mogao doseći čak 44 °C. Zbog toga je izdano upozorenje na opasne vremenske uvjete.

FIFPRO preporučuje prekid ili odgodu utakmica kada temperatura prijeđe 28 °C, no zasad nema službene odluke o promjeni termina.

Engleska je već imala problema s vremenom na ovom prvenstvu, kada je susret protiv Meksika u osmini finala kasnio zbog snažne grmljavinske oluje.