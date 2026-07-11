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TEŠKI SATI PRED NAMA /

Vrućine prijete četvrtfinalu: Utakmica Engleske i Norveške mogla bi dobiti novi termin

Vrućine prijete četvrtfinalu: Utakmica Engleske i Norveške mogla bi dobiti novi termin
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Foto: Joao Bravo/Sports Press/Zuma Press/Profimedia

Engleska je već imala problema s vremenom na ovom prvenstvu

11.7.2026.
18:44
Sportski.net
Joao Bravo/Sports Press/Zuma Press/Profimedia
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Četvrtfinalni dvoboj Svjetskog prvenstva između Engleske i Norveške u Miamiju mogao bi biti odgođen zbog velikih vrućina koje pogađaju Floridu.

Prema prognozama, temperatura u vrijeme utakmice trebala bi biti oko 32 stupnja, dok bi zbog visoke vlage osjećaj mogao doseći čak 44 °C. Zbog toga je izdano upozorenje na opasne vremenske uvjete.

FIFPRO preporučuje prekid ili odgodu utakmica kada temperatura prijeđe 28 °C, no zasad nema službene odluke o promjeni termina.

Engleska je već imala problema s vremenom na ovom prvenstvu, kada je susret protiv Meksika u osmini finala kasnio zbog snažne grmljavinske oluje.

EngleskaNorveškaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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