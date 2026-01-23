Ludi dan na Euru: Dramatična pobjeda Hrvatske, neočekivani remi i sjajna Švedska

Počeo je drugi krug Europskog prvenstva u rukometu, a skupina II u Malmöu odmah je donijela pregršt uzbuđenja. Hrvatska je u napetoj završnici svladala Island, Švicarska je u nevjerojatnoj utakmici ispustila pobjedu protiv Mađarske, dok je domaćin Švedska opravdala ulogu favorita protiv Slovenije.

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom je otvorila nastup u drugoj fazi natjecanja. U iznimno tvrdoj i napetoj utakmici, izabranici Dagura Sigurdssona svladali su Island rezultatom 30:29.

Sjajni Maraš i Srna

Dagur Boysi su vodili tijekom gotovo cijelog susreta, a sredinom prvog poluvremena imali su i osjetnu prednost od četiri pogotka razlike, otišavši na odmor s rezultatom 19:15. Ipak, uporni Islanđani nisu se predavali te su se u samoj završnici uspjeli vratiti i utakmicu uvesti u neizvjesne vode. No, Hrvatska je pokazala karakter i uspjela sačuvati minimalnu prednost za iznimno važna dva boda.

Najbolji strijelac u hrvatskim redovima bio je Mateo Maraš sa sedam pogodaka, koji je u sastav ušao neposredno prije utakmice. Odmah do njega bio je Zvonimir Srna sa šest golova, koji je proglašen i igračem utakmice.

Utakmica između Švicarske i Mađarske ponudila je vjerojatno najveću dramu dana. Švicarci su odigrali fantastično prvo poluvrijeme i na odmor otišli s vodstvom 20:14. Dominacija se nastavila i u drugom dijelu, gdje su u 38. minuti imali čak sedam pogodaka prednosti (25:18). Činilo se da je pobjednik odlučen, no tada je uslijedio nevjerojatan preokret.

Švicarci prosuli nemoguće

Mađarska je zaigrala znatno agresivnije u obrani, a vratar Kristof Palasics s 13 obrana zaključao je svoja vrata. Serijom 6:0 Mađari su se vratili u igru, a tri minute prije kraja čak i poveli s 29:28. Švicarska je ipak uspjela izjednačiti, a u posljednjem napadu nije realizirala priliku za pobjedu, pa je susret završen podjelom bodova 29:29. Kod Švicaraca je najefikasniji bio Lenny Rubin sa sedam golova.

U posljednjem susretu dana, jedan od domaćina turnira, Švedska, pobijedila je Sloveniju 35:31. Iako su Slovenci na poluvremenu vodili, što je bilo prvi put na ovom prvenstvu da Šveđani zaostaju nakon 30 minuta, favorizirani domaćini su u nastavku preuzeli kontrolu i stigli do važne pobjede. Ovim trijumfom Švedska se s četiri boda izdvojila na vrhu ljestvice skupine, dok je Slovenija upisala prvi poraz u drugom krugu.

Nakon prvog kola drugog kruga, Švedska vodi s četiri boda, dok Hrvatska, Slovenija i Island imaju po dva. Mađarska i Švicarska imaju po jedan bod. Sljedeću utakmicu Hrvatska igra u nedjelju u 20:30 sati protiv reprezentacije Švicarske.

