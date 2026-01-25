Hrvatska igra ključnu utakmicu na Europskom prvenstvu protiv kraljeva prvog poluvremena

Hrvatska muška rukometna reprezentacija igra 2. kolo drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva u švedskom Malmöu igra ključnu utakmicu protiv Švicarske. Vrijeme je za rukomet, popularna emisija RTL-a, počinje u 19.45. Utakmica Švicarska - Hrvatska na rasporedu je u 20.30, a sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO i u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

2. kolo drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva 0 Švicarska : 0 Hrvatska

Branko Tamše, poznati rukometni trener koji trenutno vodi Trimo Trebnje, u rukometnom izdanju podcasta Net.hr-a Maksanov korner kazao je kako su Švicarci prvaci prvog poluvremena i kako im je to velika mana.

"Oni uvijek odigraju stvarno lijepo, naprave zalihu od pet, šest, pa i devet razlike, i onda stanu", objašnjava Tamše. To im se dogodilo protiv Slovenije, kada su vodili s devet razlike i na kraju izgubili s tri razlike, ali i protiv Mađarske, gdje su prokockali vodstvo od sedam golova i jedva spasili bod.

"Kad ti se to dogodi više puta, uvuče se neki strah u glavu, ono 'zar ćemo opet?' i baš se to dogodi. To je sad problem u njihovim glavama."

Unatoč toj slabosti, Tamše upozorava da opuštanja ne smije biti. Hrvatska svaku utakmicu igra kao finale i nema pravo na pogrešku. Iskustvo i znanje s velikih natjecanja na strani su Hrvatske, ali rasterećeni i opasni Švicarci zahtijevat će maksimalnu koncentraciju svih 60 minuta. Pobjeda Hrvatske se očekuje, a svaki drugi ishod bio bi, prema riječima trenera, "jedno veliko iznenađenje".