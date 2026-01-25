FREEMAIL
POSLJEDNJE INFORMACIJE /

Evo kakav je plan za utakmicu protiv Švicarske: 'I tako, dobit ćemo ih'

Denis Špoljarić otkrio za RTL što je hrvatska rukometna reprezentacija pripremila za utakmicu protiv Švicarske

25.1.2026.
20:17
M.G.
Sanjin Strukic/pixsell
Pomoćnik izbornika hrvatske rukometne reprezentacije Denis Špoljarić uoči utakmice protiv Švicarske na rukometnom Euru, dao je izjavu za RTL.

Na početku je komentirao situaciju s kapetanom Ivanom Martinovićam koji se ozlijedio u utakmici protiv Islanda u prošlom kolu.

"Cijeli dan smo ga testirali, pitali ga može li i rekao je da može i kapetanski ide s nama u boj", rekao je pa otkrio da Martinović neće krenuti od početka:

"Neće od prve minute. Kreću Mandić, Srna, Cindrić, Maraš, Načinović, Kuzmanović na golu. Ako stigemo, Zvone se mijenja sa Šušnjom"

Otkrio je Špoljarić reporterki RTL-a Ines Godi Forjan kakav plan ima hrvatska reprezentacija za utakmicu sa Švicarskom, koja nije bezqzlen protivnik.

"Dobra ekipa, imaju dobrog trenera i vidi se koliko imaju nekih 'carka'. Igraj dosta 7 na 6, tu moramo paziti. Moramo i kazniti njihovih 7 na 6 s brzim centrom s Glavašom i Šoštarićem. Kenut ćemo sa 6-0 obranom, jer su se vjerojatno pripremali na naših 5-1 pa da ih tu zeznemo, makar ćemo igrati 5-1 kasnije. I tako, dobit ćemo ih", poručio je.

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Denis SpoljaricšvicarskaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
