Evo kakav je plan za utakmicu protiv Švicarske: 'I tako, dobit ćemo ih'
Denis Špoljarić otkrio za RTL što je hrvatska rukometna reprezentacija pripremila za utakmicu protiv Švicarske
Pomoćnik izbornika hrvatske rukometne reprezentacije Denis Špoljarić uoči utakmice protiv Švicarske na rukometnom Euru, dao je izjavu za RTL.
Na početku je komentirao situaciju s kapetanom Ivanom Martinovićam koji se ozlijedio u utakmici protiv Islanda u prošlom kolu.
"Cijeli dan smo ga testirali, pitali ga može li i rekao je da može i kapetanski ide s nama u boj", rekao je pa otkrio da Martinović neće krenuti od početka:
"Neće od prve minute. Kreću Mandić, Srna, Cindrić, Maraš, Načinović, Kuzmanović na golu. Ako stigemo, Zvone se mijenja sa Šušnjom"
Otkrio je Špoljarić reporterki RTL-a Ines Godi Forjan kakav plan ima hrvatska reprezentacija za utakmicu sa Švicarskom, koja nije bezqzlen protivnik.
"Dobra ekipa, imaju dobrog trenera i vidi se koliko imaju nekih 'carka'. Igraj dosta 7 na 6, tu moramo paziti. Moramo i kazniti njihovih 7 na 6 s brzim centrom s Glavašom i Šoštarićem. Kenut ćemo sa 6-0 obranom, jer su se vjerojatno pripremali na naših 5-1 pa da ih tu zeznemo, makar ćemo igrati 5-1 kasnije. I tako, dobit ćemo ih", poručio je.j