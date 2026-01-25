Doznajemo: Sigurdsson napravio jednu promjenu za utakmicu protiv Švicarske

Hrvatska u nedjelju (20.30) igra protiv Švicarske drugu utakmicu u drugom krugu Europskog prvenstva, a izbornik Dagur Sigurdsson za ovu utakmicu odlučio je napraviti jednu promjenu.

RTL je doznao da je u odndosu na utakmicu u 1. kolu, protiv Islanda, u sastav upao Luka Lovre Klarica, a na tribinu će preseliti Ivano Pavlović.

Vrijeme je za rukomet počinje u 19.45, utakmica Švicarska - Hrvatska u 20.30, a sve možete gledati na RTL-u i platformi VOYO i u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr

Utakmica protiv Švicarske nova je ključna za Hrvatsku na europskoj smotri. Naši rukometaši, naime moraju pobijediti ako žele zadržati šanse za plasman u polufinale.

U prvom kolu Hrvaska je pobijedila Island (30:29) i osvojila prva dva boda u skupini I. U nedjelju je na rasporedu utakmica sa Švicarskog, a nakon toga u utorak sa Slovenijom pa u srijedu s Mađarskom.

Standings provided by Sofascore

