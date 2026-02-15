FREEMAIL
STRAŠNO /

Bivši vlasnik premierligaša napadnut nožem u vlastitom domu

Bivši vlasnik premierligaša napadnut nožem u vlastitom domu
Foto: Mi News/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Kuvajtski poduzetnik (57) navodno je spavao kada su mu razbojnici upali u sobu, zadavši mu ubodne rane na ruci i ozljede vrata.

15.2.2026.
10:42
Sportski.net
Mi News/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Fawaz Al-Hasawi, bivši vlasnik Nottingham Foresta, izboden je nožem kada se suprotstavio maskiranim pljačkašima u svom domu.

Kuvajtski poduzetnik (57) navodno je spavao kada su mu razbojnici upali u sobu. Al-Hasawi se sa napadačima navodno posvađao nakon čega su ga oni napali zadavši mu ubodne rane na ruci i ozljede vrata. Napadači su pobjegli, a nije jasno je li išta ukradeno iz kuće u Mayfairu, u središtu Londona, javlja The Sun.

Fotografije objavljene na internetu prikazuju Al-Hasawija u bolničkom krevetu, krvavog i s povezanim rukama. Njegovi odvjetnici pozvali su policiju da iznese više detalja o napadu, tvrdeći da se drugi posjetitelji iz arapskih zemalja Perzijskog zaljeva “boje sličnih incidenata”.

Kuvajćanin je kupio Forest 2012., a 2017. klub iz Midlandsa prodao grčkom poduzetniku Evangelosu Marinakisu.

Podsjetimo, ovo je samo još jedan u moru incidenata s kojima su povezani ljudi iz nogometnog svijeta. Ranije su Rúben Dias i njegova djevojka Maya Jama ostali shrvani nakon što je banda tijekom njihove odsutnosti pretražila njihov dom. Žrtva provale bio je i Yves Bissouma, ali i Raheem Sterling, koji se suočio s maskiranom skupinom provalnika koji su nožem upali u njegov dom.

POGLEDAJTE VIDEO: Hristo Stoičkov za RTL Danas otkrio koju glazbu obožava: 'Volim ono što je bilo u Jugoslaviji'

Nottingham ForestPremier League
