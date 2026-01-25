FREEMAIL
IZ PRVE RUKE /

Vlado Šola uoči Švicarske: 'Nešto im fali, a Island me ne brine'

'Pokazuje kvalitetu jer mogu voditi devet razlike, ali nešto im fali u fazi sazrijevanja momčadi'

25.1.2026.
20:14
Sportski.net
Screenshot/rtl
Vlado Šola i Filip Brkić su se javili s komentatorske pozicije u Malmöu u emisiju Vrijeme je za rukomet uoči utakmice sa Švicarskom

"Švicarska je imala dva velika vodstva i zaslužili su bod više s obzirom na sve što su imali. Devet razlike protiv Slovenije, sedam protiv Mađarske. Je li to manjak samopouzdanja ili energetski pad što nisu pobijedili te utakmice?", upitao je Filip Vladu.

"Pokazuje kvalitetu jer mogu voditi devet razlike, ali nešto im fali u fazi sazrijevanja momčadi ili psihološki moment ili kondicija i fizičko stanje. Mi ne moramo voditi računa o tome jer je svaka utakmica sama za sebe. Vidjeli ste, Šveđani su bili sjajni, a sad s lagano izgubili. Teba biti fokusiran svih 60 minuta pa ćemo vidjeti", kazao je Šola.

Sad ne ovisimo sami o sebi

"Islanđanima se može i dalje dogoditi kiks sa Švicarskom ili Slovenijom. Nama je samo cilj pobijediti sve utakmice do kraja pa ćemo vidjeti dokle će nas dovesti", rekao je Šola.

"Ne smijemo dopustit da nas to dovede do nekog razmišljanja, da previše kalkuliramo, trebamo tražiti svoje pobjede i ići dan za dan", zaključio je Filip.

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
komentara
