FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽIVO IZ ŠVEDSKE /

Šola iskren o Martinoviću: ‘Samo zdrav igrač može dati 100 posto’

Maja Oštro Flis javila se iz Švedske i sa Vladom Šolom prokomentirala aktualnosti iz hrvatskog tabora

25.1.2026.
19:33
Sportski.net
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija večeras igra ključnu utakmicu sa Švicarskom koji bi mogao jasnije pokazati koja reprezentacija je bližu ulasku u polufinale. 

Ono što je svakako veliki problem je nesigurnost oko Ivana Martinovića koji je ozlijeđen, ali će se naći u sastavu na utakmici protiv Švicarske, više o tome komentirao je Vlado Šola našoj Maji Oštro Flis.

"Svaka ekipa koja ima tako neku situacija, čeka se zadnji tren. Mi tu nije ništa čudno. Moje iskustvo govori da samo zdrav igrač može pružiti 100%, imamo Klaricu, on je jako dobra zamjena", rekao je Vlado Šola.

"Martinović želi pomoći ekipi, ali to je njegovo subjektivno mišljenje. Pitanje je koliko može pomoći takav ekipi. I to je ono najbitnije...", komentirao je tako Šola pa se osvrnuo na Švicarce.

"Trebaju nas respektirat. Napredovali su, lai nama njihova igra odgovara. Na ovom turniru se ispostavilo da imamo problema s nižim i bržim igračima. Nadam se da neće biti problema", rekao je pa prognozirao uspjeh Hrvatske na ovom Euru. 

"Govorim to stalno, vjerujem da ćemo doći do polufinala. Za dolazak tamo moramo pobijediti do kraja, ako se tako potrefi da se zatvori krug gdje možemo ispasti i sa svim pobjedama. Svašta može biti", završio je Šola. 

Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Ivan Martinović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽIVO IZ ŠVEDSKE /
Šola iskren o Martinoviću: ‘Samo zdrav igrač može dati 100 posto’