Šola iskren o Martinoviću: ‘Samo zdrav igrač može dati 100 posto’

Hrvatska rukometna reprezentacija večeras igra ključnu utakmicu sa Švicarskom koji bi mogao jasnije pokazati koja reprezentacija je bližu ulasku u polufinale.

Ono što je svakako veliki problem je nesigurnost oko Ivana Martinovića koji je ozlijeđen, ali će se naći u sastavu na utakmici protiv Švicarske, više o tome komentirao je Vlado Šola našoj Maji Oštro Flis.

"Svaka ekipa koja ima tako neku situacija, čeka se zadnji tren. Mi tu nije ništa čudno. Moje iskustvo govori da samo zdrav igrač može pružiti 100%, imamo Klaricu, on je jako dobra zamjena", rekao je Vlado Šola.

"Martinović želi pomoći ekipi, ali to je njegovo subjektivno mišljenje. Pitanje je koliko može pomoći takav ekipi. I to je ono najbitnije...", komentirao je tako Šola pa se osvrnuo na Švicarce.

"Trebaju nas respektirat. Napredovali su, lai nama njihova igra odgovara. Na ovom turniru se ispostavilo da imamo problema s nižim i bržim igračima. Nadam se da neće biti problema", rekao je pa prognozirao uspjeh Hrvatske na ovom Euru.

"Govorim to stalno, vjerujem da ćemo doći do polufinala. Za dolazak tamo moramo pobijediti do kraja, ako se tako potrefi da se zatvori krug gdje možemo ispasti i sa svim pobjedama. Svašta može biti", završio je Šola.