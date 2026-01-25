Vori nasmijao sve u studiju: Otkrio kako je legendarni Lino Červar rješavao ozljede u ekipi

Hrvatska rukometna reprezentacija nakon velike pobjede protiv Islanda, igra protiv Švicarske u drugom kolu druge faze natjecanja Europskog prvenstva.

Tema dana je svakako ozljeda kapetan Ivana Martinovića, a Mirza Džomba i Igor Vori otkrili su kako su takve stvari izgledale u njihovo vrijeme.

"Pa bilo je svega, neki su igrali samo snagom volje i želje, nisu htjeli nikakve injekcije", rekao je Džomba na koga se nadovezao i Vori:

"A neki su sakrivali da su ozlijeđeni jer kod Line Červara se nije smjelo reći da si ozlijeđen."

Upitao je Marko Vargek Vorija: "A zašto?"

"Ha, zašto? To ćete morati pitati njega", odgovorio je Vori uz smijeh svih u studiju.

