Šimić otkrio kako su naši igrači reagirali na visoku pobjedu Islanda nad Švedskom

Hrvatska rukometna reprezentacija nakon velike pobjede protiv Islanda, igra protiv Švicarske u drugom kolu druge faze natjecanja Europskog prvenstva.

Uoči utakmice Josip Šimić razgovarao je s RTL-ovom Ines Goda Forjan. Dotaknuo se i ozljede Ivana Martinovića.

"Kapetan daje sve od sebe, on bi zaigrao i bez jedne noge. Uvijek je tu uz ekipu i dat će i danas sve od sebe."

Island je dobio Švedsku osam razlike.

"Stvarno su jako dobro odigrali, ali ja nisam vidio ni jednu našu tužnu glavu. Odigrat ćemo maksimalno i gledati sami sebe."

