Šimić otkrio kako su naši igrači reagirali na visoku pobjedu Islanda nad Švedskom

Je li moguće? Dogodila se velika senzacija, ovo nikako ne ide na ruku Hrvatskoj
'Kapetan daje sve od sebe, on bi zaigrao i bez jedne noge'
Hrvatska rukometna reprezentacija nakon velike pobjede protiv Islanda, igra protiv Švicarske u drugom kolu druge faze natjecanja Europskog prvenstva.
Uoči utakmice Josip Šimić razgovarao je s RTL-ovom Ines Goda Forjan. Dotaknuo se i ozljede Ivana Martinovića.
"Kapetan daje sve od sebe, on bi zaigrao i bez jedne noge. Uvijek je tu uz ekipu i dat će i danas sve od sebe."
Island je dobio Švedsku osam razlike.
"Stvarno su jako dobro odigrali, ali ja nisam vidio ni jednu našu tužnu glavu. Odigrat ćemo maksimalno i gledati sami sebe."
