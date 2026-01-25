FREEMAIL
NOVE DRAME /

Šimić otkrio kako su naši igrači reagirali na visoku pobjedu Islanda nad Švedskom

'Kapetan daje sve od sebe, on bi zaigrao i bez jedne noge'

25.1.2026.
20:06
Sportski.net
Hrvatska rukometna reprezentacija nakon velike pobjede protiv Islanda, igra protiv Švicarske u drugom kolu druge faze natjecanja Europskog prvenstva

Uoči utakmice Josip Šimić razgovarao je s RTL-ovom Ines Goda Forjan. Dotaknuo se i ozljede Ivana Martinovića

"Kapetan daje sve od sebe, on bi zaigrao i bez jedne noge. Uvijek je tu uz ekipu i dat će i danas sve od sebe."

Island je dobio Švedsku osam razlike. 

"Stvarno su jako dobro odigrali, ali ja nisam vidio ni jednu našu tužnu glavu. Odigrat ćemo maksimalno i gledati sami sebe."

POGLEDAJTE VIDEO: Ferrari misli ozbiljno: Tek predstavili bolid, a već ga testiraju

Josip šimićHrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
