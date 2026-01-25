Trener vratara otkrio karte: Evo kako Hrvatska planira utakmicu 'bez rizika'

Hrvatska rukometna reprezentacija večeras igra ključnu utakmicu sa Švicarskom koji bi mogao jasnije pokazati koja reprezentacija je bližu ulasku u polufinale.

Ono što je svakako veliki problem je nesigurnost oko Ivana Martinovića koji je ozlijeđen, ali će se naći u sastavu na utakmici protiv Švicarske, više o tome komentirao je trener vratara Valter Matošević našoj Ines Godi Forjan. U sastavu je Luka Lovre Klarica umejsto Ivana Pavlović

"On je u sastavu, skida se Klarica, tu je i Maraš. Oni će početi utakmicu. Marta je tu da uđe ako njima lošije krene. Pravi je kapetan, želi igrati i narušiti svoje zdravlja, nadamo se da ga nećemo morati koristiti", rekao je pa prokomentirao i rezultat utakmice Islanda i Švedske.

"Mi gledamo sebe, da dobijemo tri utakmice. Nadamo se da će Island negdje poskliznuti."

