MATOŠEVIĆ SVE REKAO /

Trener vratara otkrio karte: Evo kako Hrvatska planira utakmicu 'bez rizika'

Ines Goda Forjan javila se iz Švedske s trenerom vratara Valterom Matoševićem

25.1.2026.
19:53
Sportski.net
Rtl
Hrvatska rukometna reprezentacija večeras igra ključnu utakmicu sa Švicarskom koji bi mogao jasnije pokazati koja reprezentacija je bližu ulasku u polufinale. 

Ono što je svakako veliki problem je nesigurnost oko Ivana Martinovića koji je ozlijeđen, ali će se naći u sastavu na utakmici protiv Švicarske, više o tome komentirao je trener vratara Valter Matošević našoj Ines Godi Forjan. U sastavu je Luka Lovre Klarica umejsto Ivana Pavlović 

"On je u sastavu, skida se Klarica, tu je i Maraš. Oni će početi utakmicu. Marta je tu da uđe ako njima lošije krene. Pravi je kapetan, želi igrati i narušiti svoje zdravlja, nadamo se da ga nećemo morati koristiti", rekao je pa prokomentirao i rezultat utakmice Islanda i Švedske.

"Mi gledamo sebe, da dobijemo tri utakmice. Nadamo se da će Island negdje poskliznuti."

POGLEDAJTE VIDEO: Trener vratara otkrio karte: Evo kako Hrvatska planira utakmicu 'bez rizika'

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Valter MatoševićHrvatskaIvan Martinović
Trener vratara otkrio karte: Evo kako Hrvatska planira utakmicu 'bez rizika'