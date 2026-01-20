Slavlje Islanda i senzacija Portugala: Evo kako je prošao 'nabrijani' utorak na EP-u

Rukometaši Portugala priredili su iznenađenje u susretu 3. kola B skupine Europskog prvenstva porazivši u Herningu aktualne olimpijske pobjednike, svjetske prvake i europske doprvake Dance sa 31-29.

Nakon što su ostvarili dvije uvjerljive pobjede, Danci su neočekivano izgubili od Portugala sa 29-31 i u drugi krug ulaze bez bodova, dok Portugalci prenose dva boda. Ovo je prvi put da je portugalska reprezentacija pobijedila aktualne svjetske i olimpijske prvake, pa niti ne čudi što su Portugalci slavili kao da su osvojili naslov.

Portugal su do velike pobjede predvodili Francisco Costa i Martim Costa sa po devet golova, dok su na drugoj strani najefikasniji bili Mathias Gidsel s osam i Simon Pytlick sa šest golova.

U prvom susretu iz ove skupine Sjeverna Makedonija je pobijedila Rumunjsku su 24-23. Međutim, za plasman u drugi krug, Makedoncima je trebala pobjeda Danske protiv Portugala sa čak 18 golova razlike. Pobjednički gol postigao je Nenad Kosteski. Bio je to njegov četvrti gol na utakmici, a najefikasniji u makedonskim redovima bio je Filip Kuzmanovski s devet golova. Kod Rumunja, koji su skupinu završili s tri poraza, Ionut Nistor je zabio osam golova.

Portugal je osvojio prvo mjesto s pet bodova, Danska ima četiri, Makedonci tri, a Rumunji su ostali na "nuli".

Slovenija je u susretu iz D skupine porazila Farske Otoke sa 30-27 osvojivši prvo mjesto u skupini sa šest bodova. Domen Makuc je bio sjajan sa 10 golova, dok je Miljan Vujović imao isto toliko obrana. Na suprotnoj strani Elias a Skipagotu je zabio devet golova.

U prvom susretu iz ove skupine Švicarska je pobijedila Crnu Goru sa 43-26. Dalje idu Slovenija i Mađarska, a Slovenija prenosi dva boda.

Nakon što u prva dva kola upisale po dvije pobjede, Mađarska i Island su u međusobnom susretu odlučili o pobjedniku skupine i tko će prenijeti sve bodove. Slavio je Island sa 24-23.

Island je predvodio Gisli Kristjansson sa sedam golova, koliko je na mađarskoj strani zabio Bence Imre.

Rezultati susreta 3. kola Europskog prvenstva rukometaša

SKUPINA B

S.Makedonija - Rumunjska 24-23 (13-9)

Danska - Portugal 29-31 (11-12)

LJESTVICA:

1. Portugal 3 2 1 0 100-92 +8 5

2. Danska 3 2 0 1 104-79 +25 4

3. S.Makedonija 3 1 1 1 77-88 −11 3

4. Rumunjska 3 0 0 3 81-103 −22 0

SKUPINA D

Crna Gora - Švicarska 26-43 (16-22)

Slovenija - Farski Otoci 30-27 (16-15)

LJESTVICA:

1. Slovenija 3 3 0 0 109-102 +7 6

2. Švicarska 3 1 1 1 106-92 +14 3

3. Farski Otoci 3 1 1 1 92-82 +10 3

4. Crna Gora 3 0 0 3 90-121 −31 0

SKUPINA F

Poljska - Italija 28-29 (13-15)

Mađarska - Island 23-24 (14-14)

LJESTVICA:

1. Island 3 3 0 0 94-72 +22 6

2. Mađarska 3 2 0 1 84-71 +13 4

3. Italija 3 1 0 2 81-99 −18 2

4. Poljska 3 0 0 3 72-89 −17 0

