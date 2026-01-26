Rukometni ponedjeljak oduševio i donio prave odgovore na brojna pitanja Euro ludila

Europsko prvenstvo u rukometu ulazi u napetu završnicu gdje se love mjesta za polufinala.

Ponedjeljak je donio tri fenomenalne utakmice u Skupini 1 nakon kojeg smo saznali da su bez šansi za polufinalom ostali Španjolska, Portugal i Norveška, a Danska postala prvi polufinalist. U srijedu će Danska, Njemačka i Francuska odlučiti koja dva kandidata s koje pozicije idu u polufinale. Danska igra protiv Norveške, a Nijemci i Francuzi će rješavati situaciju u međusobnom ogledu. Za pretpostaviti je da će Danci pobjedom odnijeti prvo mjesto u skupini, a Nijemcima bi u tom slučaju bio dovoljan i remi protiv Francuza.

U prvoj utakmici dana u Herningu su rukometaši Norveške i Portugala odigrali 35-35 (18-17). Norvežani su vodili veliki dio utakmice, ali samo jednom s tri razlike. Minutu i 20 sekundi prije kraja Simen Lyse izjednačava na 35-35, a potom su Martim Costa za Portugalce, a Lyse za Norvežane, promašili zadnje šuteve. Kod Portugalaca je sjajan bio pivot Luis Frade s 11 golova iz 13 pokušaja, dok je kod Norvežana August Pedersen imao 10, a Patrick Anderson 9 golova.

U drugom susretu rukometaši Španjolske su pobijedili Francusku 36-32 (20-14) upisavši prvu pobjedu. Do 14. minute i rezultata 8-8 gledali smo izjednačenu utakmicu, no Španjolska tada serijom 4-0 bježi na 12-8, a do kraja poluvremena i do velikih šest razlike (20-14). Francuska se u 47. minuti približila na gol zaostatka, no Španjolci su uzvratili s tri gola u nizu za 29-25 i do kraja susreta obranili su prednost. Španjolsku su do pobjede predvodili Ian Barrufet sa 10 golova, te Jan Gurri i Aleix Gomez sa po pet golova, dok je Sergey Hernandez imao 14 obrana. Kod Francuza Aymeric Minne je zabio sedam, a Hugo Descat pet golova.

Šlager dana

U šlageru dana aktualni olimpijski pobjednici i svjetski prvaci, rukometaši Danske osigurali su plasman u polufinale nakon što su u Herningu pobijedili Njemačku 31-26. Rezultati s Europskog prvenstva u ponedjeljak savršeno su se razvijali za Dansku, koja je u posljednjem susretu dana pobjedom nad Njemačkom osigurala mjesto u polufinalu. Danski scenarij iz snova zahtijevao je da Norveška i Portugal remiziraju, te da Španjolska uzme bodove Francuzima. Na koncu je oboje postalo stvarnost. Norveška i Portugal su odigrali 35-35, dok je Španjolska pobijedila Francusku sa 36-32. Dancima je potom trebala pobjeda protiv Njemačke kako bi osigurali jednu od prve dvije pozicije. Na koncu su slavili sa 31-26.

Danska i Njemačka imaju po šest bodova, dok je Francuska na četiri boda. U slučaju da ekipe završe s istim brojem bodova, drugi kriterij je međusobni ogled, a Danska je dobila i Nijemce i Francuze. Njemačka se dobro držala u prvom dijelu, no u nastavku susreta olimpijski i svjetski prvaci su ubacili u višu brzinu, poveli sa sedam razlike (23-16) i mirno priveli susret kraju. Dance su do pobjede predvodili Simon Pytlick i Mathias Gidsel sa po osam golova, dok je sjajni Emil Nielsen imao 14 obrana. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Renars Uščins sa šest, te Julian Koster i Marko Grgić sa po četiri gola. David Spath je sakupio devet obrana.

