Tko je Miss Grenlanda 2024. koja je zaludila internet? Njezin izgled izazvao je lavinu reakcija

Društvenim mrežama posljednjih se tjedana šire videozapisi Naje Mathilde Rosing, predstavnice Grenlanda na izboru za Miss Grand International 2024., a njezin upečatljiv izgled i jedinstvena ljepota izazvali su pravu pomutnju i tisuće komentara korisnika diljem svijeta. Iako nije ostvarila plasman u finalu, postala je jedna od natjecateljica o kojoj se najviše priča, a mnogi se pitaju tko je djevojka koja je Grenland stavila u središte pozornosti svjetskih izbora ljepote.

Tko je ona?

Naja Mathilde Rosing, poznata i pod imenom Naja Marosi, 26-godišnja je ljepotica iz Nuuka, glavnog grada Grenlanda. Njezina priča je priča o spoju kultura. Rođena je u obitelji grenlandskog oca, inače rukometaša, i majke Dankinje koja se preselila na Grenland. Naja s ponosom ističe svoje inuitsko nasljeđe, a njezina multikulturalna pozadina dodatno je obogaćena očuhom koji je porijeklom iz Sudana.

Njezin put u svijetu ljepote započeo je 2023. godine, kada je ponijela titulu Miss Frederiksberga. Iste godine, na nacionalnom izboru za Miss Danske, ostvarila je zapažen uspjeh osvojivši četvrto mjesto, odnosno titulu druge pratilje. To joj je osiguralo put na međunarodno natjecanje Miss Intercontinental 2023. u Egiptu, gdje je predstavljala Dansku i plasirala se među 22 najbolje natjecateljice.

Ipak, povijesni trenutak dogodio se u rujnu 2024. godine, kada je imenovana za Miss Grand Greenland. Time je postala prva žena u povijesti koja je predstavljala ovaj autonomni danski teritorij na prestižnom izboru Miss Grand International. Finale natjecanja održano je 25. listopada u Bangkoku na Tajlandu, gdje se natjecala protiv 68 drugih kandidatkinja iz cijelog svijeta.

Reakcije koje su preplavile društvene mreže

Iako se Naja nije uspjela plasirati u finale, njezini nastupi, posebice u nacionalnom kostimu i večernjoj haljini, postali su viralni. Korisnici društvenih mreža, pogotovo na platformi X, dijelili su njezine snimke, opisujući njezin izgled kao "nevjerojatan" i "nestvaran". Mnogi su isticali kako njezina ljepota odudara od klasičnih standarda koji se često viđaju na izborima ljepote, što je izazvalo lavinu pozitivnih komentara.

Njezin je nastup, kako navode izvori, "izazvao kaos na društvenim mrežama" zbog snažnih reakcija koje je potaknuo. Jedan od komentara koji se posebno istaknuo i postao viralan glasio je: "Sada razumijem Trumpa", a napisao ga je korisnik X-a kao reakciju na video njezina nastupa, aludirajući na aktualne pokušaje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da se domogne teritorija Grenlanda.

POGLEDAJTE VIDEO: