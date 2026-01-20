Istraga otkrila što je izazvalo željezničku katastrofu u Španjolskoj

Istražitelji na mjestu željezničke nesreće u Španjolskoj pronašli supuknuti spoj na tračnicama, piše Reuters.

Naime, stručnjaci koji istražuju uzrok nedjeljnog iskliznuća brzog vlaka u Španjolskoj, u kojem je poginulo najmanje 39 ljudi, pronašli su puknuti spoj na tračnicama, prema izvoru upoznatom s početnim istragama nesreće.

Iskliznuli vagoni sudarili su se s nadolazećim vlakom, gurnuvši ga s tračnica i niz nasip u jednoj od najgorih željezničkih nesreća u Europi u novijoj povijesti.

Nesreća se dogodila u blizini Adamúza, u južnoj pokrajini Córdoba, oko 360 kilometara južno od glavnog grada Madrida.

Kvar na spoju postojao je dulje vrijeme

Tehničari na terenu koji su analizirali tračnice identificirali su određeno trošenje na spoju između dijelova tračnice, poznatom kao spojna ploča (fishplate), za koji su rekli da pokazuje kako je kvar postojao već neko vrijeme, naveo je izvor.

Utvrđeno je da je neispravan spoj stvorio razmak između dijelova tračnice koji se povećavao kako su vlakovi nastavili prometovati tom prugom.

Izvor, koji je zatražio anonimnost zbog osjetljivosti slučaja, rekao je da tehničari vjeruju kako je neispravan spoj ključan za utvrđivanje točnog uzroka nesreće.

Španjolsko Povjerenstvo za istragu željezničkih nesreća (CIAF), koje je zaduženo za cjelokupnu istragu uzroka katastrofe, nije odmah odgovorilo na zahtjeve za komentar.

Španjolski upravitelj željezničke infrastrukture Adif, kao ni španjolsko ministarstvo prometa – koje nadzire CIAF – također nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Ljudska pogreška gotovo u potpunosti isključena

Álvaro Fernández Heredia, predsjednik Renfea, koji upravlja drugim vlakom koji je iskliznuo, rekao je za radio postaju Cadena Ser da je prerano govoriti o uzroku. Ipak, dodao je da se nesreća dogodila u „neobičnim okolnostima“ te da je „ljudska pogreška praktički isključena“.

Prvi vagoni vlaka kojim upravlja španjolska tvrtka Iryo prešli su preko razmaka na tračnicama, no osmi, ujedno i posljednji vagon, iskliznuo je, povukavši sa sobom sedmi i šesti vagon, rekao je izvor.

Iryo je privatni željeznički operater u većinskom vlasništvu talijanske državne željezničke grupe Ferrovie dello Stato.

Izvor je ukazao na fotografiju koja prikazuje razmak u okomitoj tračnici, a koja se također pojavila na fotografiji dostavljenoj medijima od strane španjolske Civilne garde (Guardia Civil). Područje je obilježeno policijskim oznakama jer ga fotografiraju forenzički inspektori.

Vlak i pruga nedavno pregledani i obnovljeni

Španjolski premijer Pedro Sánchez i ministar prometa Óscar Puente bili su među dužnosnicima koji su u ponedjeljak ujutro posjetili mjesto nesreće. Sánchez je nakon nesreće otkazao put na Svjetski gospodarski forum u Davosu u Švicarskoj.

Puente je rekao da je vlak Iryo star manje od četiri godine te da je željeznička pruga u potpunosti obnovljena prošlog svibnja.

Proizvođač vlaka, Hitachi Rail, obavio je pregled vlaka 15. siječnja u sklopu redovitog održavanja i nije pronašao nikakve nepravilnosti, rekao je izvor za Reuters.

Riječ je o vlaku Frecciarossa 1000, istom modelu koji se koristi na talijanskoj mreži brzih željeznica.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravični prizori s mjesta gdje su se sudarila dva brza vlaka