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Čudo: Evo kad i gdje gledati veliki spektakl u Splitu s Modrićem, Ibrom, Usikom i drugim megazvijezdama

Čudo: Evo kad i gdje gledati veliki spektakl u Splitu s Modrićem, Ibrom, Usikom i drugim megazvijezdama
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Foto: Karlo Sutalo - Sportske igre mladih

U povodu 30. obljetnice Plazma Sportskih igara mladih, u petak, 21. kolovoza s početkom u 21 sat na splitskim Prokurativama igrat će se velika revijalna all-star nogometna utakmica, a gledatelji će ovaj jedinstveni događaj moći pratiti u prijenosu na RTL2 i platformi VOYO

21.8.2026.
10:47
Sportski.net
Karlo Sutalo - Sportske igre mladih
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Povodom 30. obljetnice Plazma Sportskih igara mladih, splitske Prokurative u petak, 21. kolovoza, postaju pozornica velike revijalne all-star nogometne utakmice. Spektakl počinje u 21 sat, a gledatelji će ga moći pratiti UŽIVO na RTL2 i platformi VOYO. Prijenos će komentirati RTL-ov sportski novinar Filip Brkić, dok će reporterka Maja Oštro Flis s terena donositi izjave i reakcije sudionika.

Mladi sudionici Plazma Sportskih igara odmjerit će snage s posebnom momčadi sastavljenom od predstavnika UEFA-e, ambasadora Igara, proslavljenih nogometaša, velikana drugih sportova i prijatelja ove manifestacije. Jednosatni program tako će na jednom mjestu okupiti brojne sportske zvijezde i ugledne goste iz cijeloga svijeta.

All-star momčad predvodit će predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin i predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi. Na travnjak će istrčati hrvatske i svjetske nogometne legende, među kojima su Luka Modrić, Zlatan Ibrahimović, Predrag Mijatović, Slaven Bilić, Mario Stanić, Aljoša Asanović, Darijo Srna, Šime Vrsaljko, Nemanja Vidić, Nemanja Matić, Aleksandar Kolarov, Aitor Karanka, Marcel Desailly, Fernando Hierro, Emir Spahić, Vedad Ibišević, Dejan Savićević i Zlatko Zahovič.

Nogometnim zvijezdama pridružit će se i poznata imena iz drugih sportova: Goran Ivanišević, Ana Ivanović, Željko Obradović, Oleksandr Usyk, Predrag Danilović, Goran Dragić, Nikola Karabatić, Ettore Messina, Radoslav Nesterović, Nikola Vujčić i Dino Rađa. Među sudionicima će biti i britanski novinar Alastair Campbell.

Susret mladih sportaša s njihovim idolima bit će središnji dio proslave triju desetljeća Plazma Sportskih igara mladih. Ova sportska priča već 30 godina povezuje generacije te promiče aktivan i zdrav način života, toleranciju, zajedništvo i fair-play.

Veliku revijalnu utakmicu gledajte u petak, 21. kolovoza, od 21 sat na RTL2 i platformi VOYO.

Sportske Igre MladihLuka ModrićNikola KarabatićOleksandar Usyk
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