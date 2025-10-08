Jonah Hill šokirao transformacijom: Ispijenog lica, krhke konstitucije i plave kose zabrinuo fanove

Američki glumac Jonah Hill (41) ponovno je iznenadio javnost svojim izgledom. Zvijezda filmova "Superbad" i "21 Jump Street" snimljena je na setu nadolazeće komedije "Cut Off", u kojoj ne samo da glumi, već i potpisuje scenarij i režiju.

Hill je izgledao gotovo neprepoznatljivo – pokazao je znatno vitkiju figuru dok je ulazio i izlazio iz prikolice na setu. Nosio je usku dolčevitu s leopard uzorkom uvučenu u traperice niskog struka, ukrašene dugačkim crnim resama, a crni remen dodatno je naglašavao njegov uzak struk. Cjelokupan izgled upotpunio je perikom boje meda s raščupanom frizurom i debelim okvirom naočala, stvarajući autentičan izgled u stilu sedamdesetih.

Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

Između scena Hill je nosio pića i pažljivo proučavao scenarij, koncentriran na svaki detalj filma koji i sam režira.

Fluktuirao s težinom

Poznato je da se glumčev fizički izgled mijenjao tijekom godina. Prvi je put drastično smršavio 2011., izgubivši oko 18 kilograma uz pomoć nutricionista i japanske prehrane. No, već 2014. ponovno je dobio na težini, što su tadašnji izvori opisivali kao rezultat emocionalnog prejedanja.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Kasnije je ponovno počeo gubiti kilograme te se u nekoliko navrata pojavljivao vidno mršaviji. U intervjuu s Ellen DeGeneres 2018. iskreno je progovorio o svojim nesigurnostima i odnosu prema tijelu.

"Veći dio mladosti slušao sam da sam debeo, odvratan i neprivlačan. Mislim da svatko ima neku sliku iz mladosti koje se srami. Kod mene je to onaj 14-godišnjak koji se osjećao ružno i samo je želio biti prihvaćen", rekao je tada Hill, a dodao je i da tek uči što znači samoljublje.

