Guardiola digao uzbunu: Otkrio stanje Kovačića i Gvardiola i najavio završnicu sezone

Pep Guardiola poručio je kako Manchester City više nema pravo na kiks u završnici sezone ako želi zadržati šanse u borbi za naslov prvaka Engleske. Aktualni prvaci vraćaju se prvenstvenim obvezama nakon gotovo mjesec dana pauze zbog reprezentativne stanke i kup natjecanja, a već u nedjelju ih čeka gostovanje kod Chelseaja.

Situacija na vrhu ljestvice dodatno komplicira njihove ambicije, jer i u slučaju maksimalnog učinka u preostalih osam utakmica, među kojima je i izravni okršaj s Arsenalom, City neće ovisiti samo o sebi.

“U situaciji u kojoj smo u Premier ligi, moramo pobijediti sve utakmice, inače nećemo imati priliku boriti se do kraja”, poručio je Guardiola.

Španjolski stručnjak ipak ne želi previše ulaziti u statistike i pritisak koji dolazi s borbom za naslov, ističući da ekipa i dalje ima dobru energiju, unatoč zahtjevnoj sezoni i osobnim opterećenjima.

“Imao sam dosta žutih kartona, to pokazuje koliko sam emotivan. Ne samo u travnju, nego tijekom cijele sezone imam dobru energiju i još uvijek je imam”, rekao je Guardiola.

Uz borbu na vrhu tablice, City se suočava i s ozbiljnim kadrovskim problemima u obrani. Rúben Dias ponovno je izvan sastava, John Stones prolazi kroz završne testove spremnosti, dok je Joško Gvardiol i dalje dugoročno izvan pogona.

Guardiola je potvrdio da se hrvatski branič oporavlja od ozbiljne ozljede potkoljenične kosti, ali još uvijek nije blizu povratka na teren.

“Bolje mu je, ali još uvijek nije blizu”, kratko je rekao trener Cityja.

Situacija oko Gvardiola i njegova povratka dodatno je neizvjesna, a britanski mediji navode kako se još ne zna točan datum povratka. Pojedini izvještaji ističu da bi mogao biti spreman za završnicu sezone, no uz napomenu da će City i sam igrač paziti da potpuno zaliječi ozljedu, posebno zbog nadolazećeg reprezentativnog ljeta i velikih natjecanja.

Problema s ozljedama ima i Mateo Kovačić, koji je dio sezone propustio zbog ozljede gležnja. Iako je u posljednjim utakmicama bio na klupi, Guardiola je potvrdio da je spreman za povratak u završnici sezone.

“Dobro je”, rekao je kratko menadžer Cityja o hrvatskom veznjaku.

