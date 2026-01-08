u intervju za RTL komentiravši ovu temu poručio kako je središnji bankar cijeli život i kako do sada nove članice nisu imale predstavnika" /> u intervju za RTL komentiravši ovu temu poručio kako je središnji bankar cijeli život i kako do sada nove članice nisu imale predstavnika" /> u intervju za RTL komentiravši ovu temu poručio kako je središnji bankar cijeli život i kako do sada nove članice nisu imale predstavnika" />
RTL Danas doznaje: Ovo je nova moguća pozicija koja čeka guvernera Vujčića?

RTL Danas doznaje: Ovo je nova moguća pozicija koja čeka guvernera Vujčića?
Foto: Rtl Danas

Nedavno je Vujcic u intervju za RTL komentiravši ovu temu poručio kako je središnji bankar cijeli život i kako do sada nove članice nisu imale predstavnika

8.1.2026.
10:42
Dajana Šošić
Rtl Danas
Kako doznaje RTL Danas Vlada će danas i službeno na zatvorenom dijelu predložiti guvernera HNB -a Borisa Vujčića za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Cijeli proces trebao bi biti završen do ožujka.

Nedavno je Vujčić u intervju za RTL komentiravši ovu temu poručio kako je središnji bankar cijeli život i kako do sada nove članice nisu imale predstavnika te je možda došlo vrijeme da se to promjeni.

POGLEDAJTE INTERVJU Guverner Vujčić otkrio Dajani Šošić tko je kriv za inflaciju

Boris VujčićHnbEuropska Središnja Banka
RTL Danas doznaje: Ovo je nova moguća pozicija koja čeka guvernera Vujčića?