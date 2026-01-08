Kako doznaje RTL Danas Vlada će danas i službeno na zatvorenom dijelu predložiti guvernera HNB -a Borisa Vujčića za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Cijeli proces trebao bi biti završen do ožujka.

Nedavno je Vujčić u intervju za RTL komentiravši ovu temu poručio kako je središnji bankar cijeli život i kako do sada nove članice nisu imale predstavnika te je možda došlo vrijeme da se to promjeni.

