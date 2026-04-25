Kontroverzni bivši šef Red Bulla uhvaćen na stazi, ali ovaj put u potpuno neočekivanoj ulozi

Bivši šef Red Bulla, Christian Horner, ponovno se našao u središtu pozornosti, ali ovaj put izvan svijeta Formule 1. Njegovo iznenadno pojavljivanje na utrci MotoGP u Jerezu potaknulo je nagađanja o mogućem novom poslovnom potezu.

Horner je u subotu viđen u paddocku zajedno s izvršnim direktorom Formule 1, Stefanom Domenicaliijem. Tijekom slobodnog treninga zadržao se u garaži Honda Racinga, gdje je razgovarao s čelnim čovjekom Koji Watanabom. Njihov susret ne čudi s obzirom na blisku suradnju iz vremena kada je Honda pogonila Red Bullove bolide do naslova svjetskih prvaka.

Iako se već neko vrijeme nagađa o Hornerovu povratku u Formulu 1, potencijalno kroz vlasnički udio u nekoj momčadi, njegov dolazak na MotoGP vikend otvorio je i drugačije scenarije. Posebno u kontekstu nedavne akvizicije Dorna Sports od strane Liberty Media, čime su MotoGP i Formula 1 završili pod istim krovom.

Sam Horner nije skrivao interes. Istaknuo je kako je oduvijek bio ljubitelj MotoGP-a te da mu je ovo bila prilika da izbliza vidi razvoj sporta. Naglasio je kako ga impresioniraju brzina, tehnologija i razina natjecanja, ali i potencijal koji MotoGP ima u novoj eri pod vodstvom Libertyja.

Christian Horner is keeping an eye on things 👀#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/Zlpsaexo0D — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2026

“Radi se o sjajnom spektaklu i nevjerojatnim vozačima. Tek kad to vidite uživo, shvatite koliko su ti strojevi zapravo ekstremni”, poručio je, dodajući kako vjeruje da MotoGP ima prostor za dodatni rast, posebno uz iskustvo koje Liberty Media već ima s Formulom 1.

Novi vlasnički okvir, vrijedan 4,2 milijarde eura, mogao bi ubrzati povezivanje dvaju svjetova, a prijelazi ljudi i ideja između paddocka više nisu iznimka. Primjer toga je i Massimo Rivola, koji je nakon karijere u Formuli 1 pronašao uspjeh u MotoGP-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Sport koji je zaludio bogate i slavne uskoro stiže u Hrvatsku