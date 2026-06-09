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NEMA KRITERIJA /

Mostarski župnik tvrdi kako se BiH nije plasirala na Svjetsko prvenstvo: 'To je laž!'

Mostarski župnik tvrdi kako se BiH nije plasirala na Svjetsko prvenstvo: 'To je laž!'
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Foto: Damir Hajdarbasic/PIXSELL

'Ovo je bio dodatni, socijalni rang za sirotinju i ne znam koga sve ne'

9.6.2026.
16:26
Sportski.net
Damir Hajdarbasic/PIXSELL
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Plasman reprezentacije BiH na Svjetsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati na području triju zemalja, Meksika, SAD-a i u Kanade, ne smatraju svi u toj podijeljenoj zemlji uspjehom. 

"Snizili smo razinu kriterija. Laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svjetsko prvenstvo, to nije istina. Kriterij za Svjetsko prvenstvo su 32 reprezentacije, a onda su se neki zbog novca dosjetili proširiti ga na 48. Ovo je bio dodatni, socijalni rang za sirotinju i ne znam koga sve ne", rekao je mostarski župnik fra Mario Knezović u emisiji SUM TV na Televiziji Sveučilišta u Mostaru. 

Fra Knezović je usporedio plasman s onim iz 2014. godine, koji smatra jedinim pravim uspjehom.

"BiH se realno nije plasirala. Kažu da će na idućem prvenstvu biti čak 64 momčadi, što znači da kriterija više nema. Zato ne možemo govoriti da je uspjeh Bosne i Hercegovine 2026. jednak onome iz 2014., kada se BiH na pravi način plasirala u Brazil među 32 reprezentacije. To je bio pravi plasman, a ovo je šarena laža", zaključio je Knezović.

BiH se nalazi u skupini B, gdje su još i domaćin Kanada te Švicarska i Katar, a BiH će svoju prvu utakmicu odigrati 12. lipnja protiv domaćina Kanade u Torontu. 

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Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Nogometna Reprezentacija Bih
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