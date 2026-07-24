Poznati trener istaknuo važan detalj: 'To je velika stvar za Varaždin'

Nogometaši Varaždina ostvarili su veliku pobjedu u svom europskom debiju, svladavši na domaćem terenu češki Jablonec rezultatom 3:2 u drugom pretkolu Konferencijske lige. Bila je to uzbudljiva utakmica s pet pogodaka i preokretom koji je domaćim navijačima dao razlog za slavlje. O prvom susretu, snazi češkog protivnika i onome što Varaždince čeka u uzvratu, za Net.hr je govorio nogometni trener i bivši igrač Varteksa, Varaždinac Dražen Besek.

"Pa ono što se najavljivalo, u toj prvoj utakmici bilo je velika nepoznanica protivnika, Jabloneca. Znamo da Česi igraju jedan snažan nogomet, fizički, i mogu reći da je Varaždin bio po meni jako dobar za prvu utakmicu u Europi u sezoni. Odgovorili su dobro. Važno je da su pobijedili. Svjesni su sigurno da im neće biti lako u uzvratu, ali oni su prezentirali jedan otvoreni, napadački nogomet, s puno želje da se dočepaju dobrog rezultata i na kraju ih je i nagradilo. Velika stvar za Varaždin je da nisu odustali kada su Česi došli u prednost na 2:1. Varaždin nije klonuo i to je odlika dobre ekipe", istaknuo je Besek na početku razgovora.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ključ uzvrata

Trener Varaždina Nikola Šafarić nakon utakmice je izjavio kako hrvatska javnost nije bila svjesna snage Jabloneca i najavio "pakleni uzvrat". Besek se složio da Varaždin čeka težak posao te otkrio što će biti presudno za uspjeh.

"To je sada na stručnom stožeru da se za to pripremi i da prezentira igračima kako i što treba. Ali ono što smo vidjeli u ovoj utakmici... Česi su dobri na lopti i ako Varaždin uspije oduzeti njima loptu, nametnuti se s posjedom i ne dozvoliti da se puno uvuku u 16 metara... Vidjelo se da su dva gola dobili iz prekida i mislim da će to biti ključ, da se ne padne pod tu presiju povlačenja jer Varaždin teško igra kada ga protivnik stisne jer nema tu fizičku moć u igračima", rekao je Besek.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

'Prednost daje mirnoću'

Iako prednost od jednog gola nudi određenu sigurnost u uzvratnoj utakmici, Besek je upozorio da bi pasivna igra i isključivo branjenje rezultata bilo pogrešan pristup. Smatra da Varaždin svoju priliku treba tražiti kroz igru prema naprijed.

"Sigurno se ne smije postaviti tako da se čuva rezultat, ali prednost jednog gola daje ti garanciju nekakve mirnoće. Ustvari, kredit da ti ipak imaš što i braniti, ali ne na način da se samo povučeš. Treba se tražiti gol, treba se tražiti situacija, a Varaždin ima prema naprijed dobre igrače i kroz prošlu i pretprošlu sezonu je pokazao da može odigrati na tranziciju. Tako da ja očekujem da će Varaždin biti dobar u uzvratu", zaključio je Besek.