Nitko ovo nije očekivao: Dejan Lovren mogao bi zaigrati za hrvatskog prvoligaša

Mogućnost da Dejan Lovren ponovno zaigra na hrvatskim travnjacima donedavno se činila malo vjerojatnom, no posljednjih dana sve se ozbiljnije govori o iznenađujućem raspletu. Bivši hrvatski reprezentativac trenutačno je slobodan igrač nakon odlaska iz grčkog PAOK-a, a još nije odlučio gdje će nastaviti karijeru.

Iako se posljednjih tjedana nagađalo kako bi mogao zaključiti igrački put i ostati u nogometu u nekoj drugoj ulozi, prema aktualnim informacijama takva opcija zasad nije najizglednija. Lovren želi nastaviti igrati, a navodno razmatra nekoliko ponuda iz Hrvatske i inozemstva.

Među zainteresiranima se, prema pisanju Sportskih novosti, neočekivano našao Rudeš. Zagrebački klub ispituje postoji li mogućnost da iskusni stoper obuče njihov dres, a predsjednik kluba Joe Šimunić potvrdio je da kontakti doista postoje.

"Dejan Lovren jedan je od najboljih hrvatskih reprezentativaca i sa svojih 37 godina još uvijek može birati gdje će igrati. Iskreno, mislim da ga u HNL-u, osim Dinama, nitko ne može platiti. Kroz prijateljski razgovor našalili smo se da dođe igrati za Rudeš, a onda se ta priča jednostavno zakotrljala i prerasla šalu", rekao je Šimunić.

Premda još nema konkretne odluke ni dogovora, činjenica da su razgovori vođeni pokazuje kako ideja nije tek obična medijska špekulacija. Ako bi se transfer doista realizirao, bio bi to jedan od najneočekivanijih dolazaka u novijoj povijesti HNL-a.

Lovren je tijekom bogate karijere nosio dresove Dinama, Lyona, Liverpoola, Zenita i PAOK-a. S Liverpoolom je osvojio Ligu prvaka, Premier ligu i Svjetsko klupsko prvenstvo, dok je za hrvatsku reprezentaciju upisao 78 nastupa te bio važan član generacije koja je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. i broncu u Katru četiri godine kasnije.