Švicarca (51) uhvatili kako snima golu djecu na plaži u Istri, mobitel otkrio gnjusne užase

Istarska policija uhitila je švicarskog državljanina (51) zbog sumnje da je na plaži snimao golu djecu, a naknadno je u njegovom mobitelu pronašla inkriminirajući sadržaj.

Švicarskog državljana sumnjiče da je u subotu ujutro na plaži u jednom turističkom objektu u Istri mobitelom snimao golu djecu. To su primijetili drugi gosti i pozvali čuvara, koji ga je zadržao do dolaska policije.

"Policijski službenici uhitili su muškarca, a obavljenom pretragom mobitela pronađen je materijal inkriminirajućeg sadržaja", izvijestila je istarska policija.

Dan kasnije je priveden u pritvorsku jedinicu istarske policije.

Policija apelira na roditelje da čuvaju djecu i prate gdje su i što rade na plaži. "Obucite djeci kupaće kostime, a ako uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestite policiju na 192", zaključuju.