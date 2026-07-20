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UHIĆEN PREDATOR /

Švicarca (51) uhvatili kako snima golu djecu na plaži u Istri, mobitel otkrio gnjusne užase

Švicarca (51) uhvatili kako snima golu djecu na plaži u Istri, mobitel otkrio gnjusne užase
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

Policija apelira na roditelje da čuvaju djecu i prate gdje su i što rade na plaži

20.7.2026.
12:18
Dunja Stanković
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
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Istarska policija uhitila je švicarskog državljanina (51) zbog sumnje da je na plaži snimao golu djecu, a naknadno je u njegovom mobitelu pronašla inkriminirajući sadržaj. 

Švicarskog državljana sumnjiče da je u subotu ujutro na plaži u jednom turističkom objektu u Istri mobitelom snimao golu djecu. To su primijetili drugi gosti i pozvali čuvara, koji ga je zadržao do dolaska policije. 

"Policijski službenici uhitili su muškarca, a obavljenom pretragom mobitela pronađen je materijal inkriminirajućeg sadržaja", izvijestila je istarska policija.

Dan kasnije je priveden u pritvorsku jedinicu istarske policije. 

Policija apelira na roditelje da čuvaju djecu i prate gdje su i što rade na plaži. "Obucite djeci kupaće kostime, a ako uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestite policiju na 192", zaključuju. 

PlažaPredatorIstraDjecaPolicija
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